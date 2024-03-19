Uludağ'da 4 mevsim turizm için yeni adımlar bekleniyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ’ın turizm potansiyeline işaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeyi 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Vali Demirtaş, “Uludağ önemli bir değerimiz. Uludağ’da alan başkanlığı kuruldu ve çalışmaya başladı. Hem yaz hem kış turizmine uygun projeler geliştirme kararlılığındayız. Uludağ 12 ay hizmet verecek hale gelmeli. Bu kapsamda ilk iş imar çalışması olmalı. Yoksa kargaşadan kurtulamayız. Ayrıca Uludağ'da termal sıcak su araştırması yapıyoruz. Bir diğer projemiz doğal yapıyı bozmadan Uludağ'da spor kulüpleri için kamp yerleri yapımı. Ortak akılla dünyada benzeri olmayan bir turizm merkezi oluşturma azmindeyiz” dedi.

Uludağ Kayak Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, Uludağ turizminde yaşanan sorunların başında ‘Günübirlik Ziyaretçi’ misafirler olduğunu ve öncelikle bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Uludağ’ın günlük ziyaretçi sayısının 350 otobüse kadar ulaştığını belirten Beceren, bu durumun kayak yapmak amacıyla gelen ve konaklayan misafirleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Bunun yanında 2023-2024 sezonunda kar yağışının yeterli olmasının oteller açısından verimli ve güzel bir sezonun geçmesini sağladığını, bu yıl kış dönemi boyunca 15 bin civarında üniversite öğrencisini ağırladıklarını söyledi. Uludağ A.Ş. olarak misafir girişi, kayak ihtiyaçları, biletleme gibi işlemlerin de sorunsuz yürütüldüğünü ifade eden Haluk Beceren, “Oteller bölgesindeki arazinin Milli Parklar’a ait olması, yani tesislerin mülkiyetinde olmaması nedeniyle kayakçı ile yayayı birbirinden ayırmak amaçlı tedbir alınamıyor, dolayısıyla güvenlik herkes için yetersiz kalıyor. Sorun belli olmasına rağmen şimdilik elden fazla da bir şey gelmiyor. Hâlbuki Uludağ sadece Bursa için değil, ülkemiz için de önemli bir turizm geliri kaynağıdır, pist ve yürüyüş alanlarının mutlaka birbirinden ayrılması gerekiyor” diye konuştu.

Kongre turizmi dağ için önemli

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç da Uludağ otellerinin kongre turizmine de hizmet verme niteliğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunun altını çizdi. Sorunların aşılması durumunda kongre turizminde de daha aktif hale gelineceğine inandığını kaydeden Artıç, Bursa etkinlik takvimini yerel yönetimler aracılığı ile 12 aya yaymanın Bursa’nın turizm gelirini ciddi anlamda arttıracağını dile getirdi. Artıç, Bursa ve Uludağ’ın turizm pazarını Balkan ülkelerine kaptırdığını, kaybedilen pazarı geri kazanmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker de genel müdürlük görevini yürüttüğü Burkon Turizm ile 25 yıldır tıp kongreleri düzenlediklerini, bunların arasında da Uludağ Kış Kongrelerinin önem arz ettiğini ve bir gelenek haline geldiğini vurguladı. Amaçlarının Bursa ekonomisi ile tıp biliminin gelişmesine katkı sağlamak olduğuna işaret eden Eker, “Her yıl Bursa’ya, Uludağ’a 2 – 3 bin kişiyi getirmekten ve ağırlamaktan mutluyuz. Bu kongrelerin hem Bursa ekonomisine, hem bilime hem de kış turizmine çok katkısı var. Ulusal bazda konularında uzman, yurt dışında alanında yetkin çok sayıda doktor kongrelerimize katılıyor” bilgisini verdi.

2024 fiyatları belirlendi

Uludağ Alan Başkanlığı’nın milli park vasfı düşürülen Uludağ için belirlediği 2024 ücret tarifesi 7 Şubat Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Uludağ’da inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, kazı izni, sondaj, su kuyusu açma ve yıkım gibi faaliyetler için istenen ücretler belirlenmiş oldu.