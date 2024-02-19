‘Üniversite-sanayi iş birliği sektöre katma değer sağlayacak’

KOCAELİ / EKONOMİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ); Yıldız Entegre firmasıyla imzalanan iş birliği ile iki üniversitenin akademisyenleri orman endüstrisi için daha çevreci ürün tasarımları geliştirecek.

Yıldız Entegre Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza törenine, Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan, Kartepe Fabrika Müdürü Ahmet Akpınar, Kalite ve Ar-Ge Müdürü Kenan Çağrı Nevruz, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, BAİBÜ Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kelleci ile BARÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdullah İstek ve Prof. Dr. Deniz Aydemir de katıldı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Yıldız Entegre Pazarlama ve Ür-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan tarafından imzalanan protokol, levha yapımında kullanılan tutkalın daha etkin ve verimli üretilmesi ile birlikte kullanım miktarının azaltılması çalışmalarını kapsıyor. Aynı zamanda BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü ve BARÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, iki yıl boyunca daha çevreci bir ürün formülasyonu geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacak.

“Sürdürülebilir dünya hedefine katkı sağlayan yenilikçi ürünler geliştiriyoruz”

Yapılacak çalışmaların sektöre katma değer sağlayacağını belirten Yıldız Entegre Pazarlama ve Ür-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan, “Orman ürünleri sektörünün en büyük üreticilerden biri olarak, Ar-Ge ve üretim gücümüzü birleştiren çok geniş bir ürün portföyümüz var. Konforu ve fonksiyonelliğiyle insanların hayatına değer katan, aynı zamanda sürdürülebilir dünya hedefine de katkı sağlayan yenilikçi ürünler geliştiriyor ve sunuyoruz. Ancak bu sektörde gelişmenin önü çok açık. Bu noktada da üniversite-sanayi iş birliğinin, bizi ve sektörümüzü geleceğe taşıyacağını düşünüyoruz. Bu protokol kapsamında yapılacak çalışmaların sektörümüze katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi yönetimlerine, şirketimize gösterdikleri ilgi ve iş birlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitelerden sanayiye destek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alişarlı, protokol imza töreninde, “Üniversitemizin teorik bilgi birikimini, sanayinin pratik bilgi birikimiyle birleştirmek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla misyonumuz doğrultusunda imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun ise, “Araştırma-geliştirme konusundaki çalışmalarımızı, üniversite-sanayi iş birliğiyle daha ileriye taşıyoruz. İmzalanan bu protokolle yürütülecek çalışmaların, akademik ve bilimsel anlamda genişletilmesinin iş birliği içinde olduğumuz kurumlara da değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.