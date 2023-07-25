Urhay, Urfa’da sağlık turizmini geliştirmek için küresel bir ağ oluşturuyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

A grubu bir seyahat acentesi olarak düzenlediği farklı konseptlerdeki turizm organizasyonlarıyla son 15 yıldır Kuzey Mezopotamya’daki turizm hareketliliğin mimar taşlarından biri olan Urhay Turizm, şimdi de kentin sağlık turizmindeki kapasitesinin artırılması için harekete geçti. Sağlık turizmi ile ilgili kalite belgelendirme yatırımları yaparak yeni bir küresel sağlık ağı kuran firma, ilk etapta uçuş avantajı olan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden Urfa’ya ve bölgeye sağlık turisti çekmeyi hedefliyor.

Urhay Turizm Genel Müdürü Sezin İlhan Çalışkan, yeni yapılanmalarıyla bir yandan şehirdeki turizm çeşitliliğini sağlamayı diğer yandan da kentin dış ticaret kazanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şanlıurfa’daki kamu ve özel kurumların oluşturduğu sağlık altyapısının özellikle göz, diş, tüp bebek, medikal estetik ve önemli cerrahi operasyonlarında önemli bir potansiyel yarattığına dikkat çeken Sezin İlhan Çalışkan, “Kentimizde son yıllarda yapılan yatırımlar ve başarılı cerrahi operasyonlar şehrimiz için önemli bir sağlık turizmi potansiyeli oluşturdu. Şehrimizin sağlık turizminden hak ettiği payı alması için yeterli turizm çeşitliliği oluştu. Önümüzdeki süreçte sağlık yatırımlarının artması ile birlikte bu alanda önemli bir ivme kazanacakUrfa farklı tıbbi uzmanlık alanlarında sahip olduğu nitelikli doktorlarıyla önemli bir rekabet gücüne sahip. Nitelikli insan gücümüzün dışında Urfa’ya Göbeklitepe ile başlayan turist ilgisi sağlık turizminde de çekici bir destinasyon haline dönüşmesine katkı sağlayacak. Avrupa Megalitik Kültür Rotası üzerinde bulunan Urfa’nın bir yandan kültür turizmi diğer yandan sağlık turizmi eş güdüm halinde gelişecek” dedi.

Şehir hastanelerinin turizm yapılanmasındaki açığını kapatacak

Hayata geçirdikleri yeni işbirliklerinden bahseden Sezin İlhan Çalışkan, şehirdeki sağlık merkezleri ve uzman doktorlarla yakın temas halinde olduklarını aktardı. Pek çok kurumla işbirliği protokolleri yaptıklarını ve Türkiye’de sağlık turizmi alanındaki yetkin rehberleriyle çalıştıklarını söyleyen Çalışkan, “Geniş bir sağlık ağı oluşturmak için tüm seçeneklerimizi oluşturuyoruz. Yüksek hizmet kalitesi için de çeşitli sertifika programlarına katılım sağlıyoruz. Organizasyon kısmında tecrübesi yüksek bir ekiple çalışıyor olmamız sağlık kurumlarımızın da işini kolaylaştıracak. Mevcut hastanelerimizin sağlık turizmindeki organizasyon açığını da kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hedef pazarlar Ortadoğu Avrupa Türki Cumhuriyetler

Kuzey Mezopotamya’da sağlık turizminin Batman, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da iyi bir büyüme ivmesi yakaladığını dile getiren Urhay Turizm Genel Müdürü Sezin İlhan Çalışkan, Urfa’nın sahip olduğu altyapı ile bu kentler arasına kısa süre içinde dahil olmasını öngördüklerini söyledi. Sezin İlhan Çalışkan, şöyle devam etti: “Bize kadar Şanlıurfa’da sağlık turizmine yönelik sertifikalı faaliyet gösteren bir işletme yoktu. Yurt dışından Urfa’ya turistlerin kolay gelebilmesi için ilk etapta uçuş süreleri en kısa olan ülkeleri hedef alıyoruz.

Bu yüzden Avrupa, ve Orta Doğu ülkeleri tanıtımda yoğunlaştığımız ülkeler olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu’dan bölgemize cerrahi operasyonlar için yüksek bir talep var. Çünkü Orta Doğu’da bu operasyonları yapabilen en yakın bölge olarak Kuzey Mezopotamya öne çıkıyor. Son yıllarda Urfa’da yapılan başarılı nakil operasyonları da dış acentelerin ilgisini kentimize çekmeyi başardı. Özellikle göz, medikal estetik ve diş alanlarında talepler gelmeye başladı.”