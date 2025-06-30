USTAM Projesiyle Sağlık Sektörüne Nitelikli Destek

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Eczacı Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü USTAM Projesi kapsamında gerçekleştirilen Eczane Destek Personeli Eğitimi başarıyla tamamlandı. Kocaeli Eczacı Odası’nda düzenlenen törenle 29 kursiyer mezun olarak sertifikalarını aldı. Sağlık sektörüne nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlayan program, hem bireylerin meslek edinmesine hem de istihdama katkı sağladı.

Sertifika töreninde konuşan Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, sağlığın korunmasında eczacılarla birlikte görev alan destek personelin önemine dikkat çekerek, “Sağlık ordusunun bir parçası olmak adına önemli bir adım attınız. Bu kursun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, eğitmenlerimize ve özellikle bu projeye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetişiyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da USTAM Projesi’nin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik başarılı bir eğitim modeli olduğunu vurguladı. Ceyhan, “Sahadan gelen talepler doğrultusunda bu tür eğitimlerle istihdama katkı sunuyoruz” dedi.

USTAM yalnızca teknik bilgi değil, mesleki ufuk kazandırıyor

Eğitim Koordinatörü İbrahim Uygun, USTAM Projesi’nin kamu, sivil toplum kuruluşları, işverenler ve teknik personel arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, “Sizlere yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda mesleki bir ufuk kazandırmak istedik. Kendinizi geliştirmeniz halinde sağlık sektöründe iyi yerlere geleceğinize inanıyorum” dedi.

Proje kapsamında sağlık bilimleriyle ilgili bölümlerden mezun olanlar ile en az lise mezunu bireylerin başvurabildiği eğitim programına toplam 44 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda 31 aday eğitime katılmaya hak kazandı. 11 uzman eczacı tarafından verilen eğitim toplamda 110 saat sürdü ve bu süreç sonunda 29 katılımcı mezun olmaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda usta yetiştirmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen USTAM Projesi, örgün eğitimin dışında kalmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle istihdam edilememiş bireylerin iş hayatına kazandırılması için hayata geçirildi. Proje kapsamında CNC Torna Operatörlüğü, CNC Freze Operatörlüğü, Toplu Taşıma Sürücüsü Yetiştirme, Gazaltı Kaynak Operatörlüğü, Servis Elemanlığı, Barista Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Dikiş Makineciliği gibi birçok teknik ve uygulamalı alanda eğitim veriliyor. Bu eğitimlerin yanı sıra İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Eğitimi ve Eczane Destek Personeli Eğitimi gibi istihdam odaklı kurslar da açılıyor.

“Bu İşin Ustasıyım” diyenlere mesleğe hazırlık

USTAM Kocaeli Projesi, nitelikli ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda “Ne iş olsa yaparım” anlayışının yerine “Ben bu işin ustasıyım” diyen bireylerin yetişmesine katkı sunuluyor. Projeye katılmak isteyen bireyler, başvurularını www.ustamkocaeli.com adresi üzerinden yapabiliyor. Aynı şekilde firmalar da nitelikli eleman ihtiyaçlarını sisteme kaydolarak bildirebiliyor, iş ve staj ilanlarını buradan takip edebiliyor.