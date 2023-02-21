Vali Çiftçi: “Çorum, yaklaşık 300 tır malzeme gönderdi”

ÇORUM - 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi, depremzedelerin giyecek, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, özellikle de çocukların her türlü sorun ve ihtiyacını karşılamak için sahada görev yapmaya devam ediyor.

Afşin’de kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Vali Çiftçi, halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. Çiftçi, depremzedelerin temel ihtiyaçları başta olmak üzere bütün sıkıntılarıyla birebir ilgileniyor. Yaraların sarılması için devletin ve milletin el ele verdiğini dile getiren Çiftçi, “İlk günden itibaren Çorum bütün imkanları burası için seferber etti. Yaklaşık 300 Tır malzeme gönderildi. İnşallah bu felaketinden de üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.