XinHong Teknoloji Grubu Avrupa’ya KUMSMALL’dan açılacak

KAYSERİ / EKONOMİ

Çin'den özellikle Latin Amerika ülkelerine e ticaret ile büyük ölçekli ihracat yapan XinHong Teknoloji Grubu’nun Kurucu Ortakları Ji Xiong ve Wei Luo, Yatırım Danışmanı Salih Genç birlikte Kayseri’ye geldi.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile görüşmek için gelen Çinli iş insanları, KUMSMALL Mobilya AVM’nin yanı sıra Mobitek ve Mobiboya’yı ziyaret ederek üretim olanakları ve çeşitliliğini yerinde gördüler. Kumsmall Mobilya AVM’de bazı mağazaları gezen Çinli iş insanları, e-ticarete uygun ürünlerle çok önemli bir pazar edinilebileceğini ifade ettiler.

XinHong Teknoloji Grubu, yöneticileriyle iş birliği olanaklarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ercan Sarıkaya, Kayseri’deki üretim potansiyeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. XinHong Teknoloji Grubu ile görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Grup yöneticileri Avrupa’ya açılmak için Türkiye’nin çok önemli bir üretim merkezi olduğunu ve Kayseri’de iş birliği yapabileceklerini düşünüyor.