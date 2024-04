‘Yeni turist rehberliği meslek kanun taslağı yasalaşırsa terör faaliyetleri artabilir’

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi hedefleniyor. Yeni tasarıya göre; üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olanlar için, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmayacak. Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için de turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

Yeni tasarıyı Ekonomi Gazetesi’ne Değerlendiren Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası Başkanı Dr. Merve Ofluoğlu, turist rehberi olma şartlarının kolaylaşması ve sorumluluk alanların daraltılmasının önemli milli güvenlik sorunlarına neden olacağı uyarısında bulundu. Mevcut meslek yasasının evveliyatının Osmanlı Dönemine dayandığına dikkat çeken Dr. Merve Ofluoğlu, “Yasanın ilk ismi yabancılara tercümanlık ve rehberlik edenler olarak geçiyor. O dönemde ajanlık ve misyonerlik faaliyetleri yaygın olarak icra edildiği ve kontrolsüz bir alan oluştuğu için mesleğimizin esasları belirleniyor. Turist rehberi olmanın koşulları ağırlaştırılıyor. Yeni tasarı ile birlikte mesleğimize giriş şartlarının kolaylaştırılıp, yasal çalışma alanlarımız daraltılacak. Açık hava müzesi olan bir ülkede olduğumuz için pek çok konuda kaygı duyuyoruz. Çünkü yeni tasarı ile birlikte tur süresince turist rehberi bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılacak. Tescilli yapılar, müze ve ören yerleri dışındaki alanlarda turist rehberi bulundurmak zorunlu olmayacak. Peki gelecek turlara hangi nitelikteki insanlar rehberlik edecek?” diye sordu.

Denetim mekanizmaları zayıflayacak

Tur boyunca turist rehberinin evrensel ve ulusal stratejilere uygun güvenilir ve gerçek hikayelerden sunumlar yaptığına dikkat çeken Dr. Merve Ofluoğlu, “TUREB ve TURSAB gibi kurumlarda bu faaliyetleri denetliyor. Yeni tasarı yasalaşırsa özellikle yabancı turlardaki hikaye anlatıcılığı kontrol dışına çıkacak. Turlarda nelerin konuşulduğu takip edilemeyecek. Denetim mekanizmalarımızın zayıflamasıyla kaçak turlarla mücadelemiz sekteye uğrayacak. Denetimin olmadığı yerlerde hem terör hem de misyonerlik faaliyetleri daha da artacak. Sonuç olarak mevcut tasarı beraberinde büyük milli güvenlik sıkıntılarını da getirecek. Geç olmadan mesleğimizi değersizleştiren, evrensel ve ulusal kalkınma stratejilerimizden bizi uzaklaştırılan bu tasarının geri çekilmesini bekliyoruz. Eğer sorunların gerçekten çözülmesi isteniyorsa turizm setkörünün tüm paydaşlarıyla ortak akıl çerçevesinde bir strateji izlenmesini bekliyoruz” dedi.

Turizm hizmet kalitesi önemli ölçüde azalabilir

Türkiye’de şuanda ön lisans düzeyinde 47 lisans düzeyinde ise 46 turist rehberliği bölümü olduğunu anımsatan Dr. Merve Ofluoğlu, her yıl 4300 mezun verildiğini sözlerine ekledi. Dr. Ofluoğlu, şöyle devam etti: “Söz konusu yasa tasarıyla her branştan lisans eğitimi alan dil bilgisine sahip olmayan her vatandaşımız turist rehberi olabilecek. Bu durum uzmanlaşma ve ihtisaslaşma mücadelemize önemli bir darbe indirecek. Bu kontrolsüz vizyon sadece bizim açımızdan değil turizm sektörü için de önemli sorunlara neden olacak. Yeterli eğitim almamış vatandaşlarımızın alanımıza girmesiyle turizm hizmet kalitemiz düşecek. Bu nedenle 12. Kalkınma Planı’ndaki turizm hedeflerimize ulaşmada güçlük yaşayabiliriz. Bizim hedefimiz Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu pazarındaki nitelikli turist gruplarını bölgemize çekmek. Söz konu tasarı yasalaştığı taktirde yaşanacak hizmet kalitesi düşüklüğü bu gruplara yönelik hedeflerimizi de baltalayacak.”