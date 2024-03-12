“Yeni ve yenilikçi iş fikirlerini geliştirmeye katkı sağlayacağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Genç ASRİAD Bursa Şubesi tarafından organize edilen ‘Hibe, Destek, Yatırım ve Teşvik Sempozyumu’ Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışında konuşan Genç ASRİAD Bursa Şube Başkanı Osman Karabağ “Bugün burada, hibe, destek, teşvik ve yatırım konularını ele alarak, iş dünyasındaki gelişmeleri ve fırsatları öğreneceğiz. Amacımız, işletmelerin üretim potansiyellerini artırmak, teknolojik ve inovatif yeniliklerde verimlilik ve katma değer yaratmak için gerekli adımları atmaktır. Ayrıca, yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak da hedeflerimiz arasında. Sempozyumumuzun aynı zamanda genç iş insanları için bir fırsat olmasını arzu ediyoruz. Biz Gençler, geleceğin liderleri olarak iş dünyasına yön verecek önemli bir potansiyele sahibiz. Birbirimize destek olmanın en asli görevimiz olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. TKDK Ödeme Birim Amiri Betül Tekeli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun tanıtarak hibe, teşvik konularını ele aldı. İlk oturumun ikinci sunumu ise BEBKA Bursa Genel Sekreteri Sabri Bayram tarafından gerçekleşti. Güncel hibe ve teşvikleri de katılımcıların oluruna sunan Bayram, konuşmasını iş insanlarını BEBKA’yı tanımaya davet ederek tamamladı. KOSGEB Kobi Uzmanı Yakup Piri tarafından geniş bir yelpazeye hitap eden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tanıtıldı. Sempozyumun son sonumu ise Ziraat Katılım Bankası Perakende Şube Bankacılığı Yöneticisi Metin Pir’den geldi. Pir, katılımcılara faizsiz katılım bankacılığını anlatırken iş insanlarına verilen finansmanları ve destek olunan sektörleri açıkladı.