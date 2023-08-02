Yeşilova Tekstil, sermaye gücünü bitkisel yağ ve narenciye üretimiyle koruyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Şanlıurfa sanayisinin duayenleri Kayık ve Yiğit aileleri tarafından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve 1998 yılından beridir pamuk sektöründe faaliyet gösteren Yeşilova Tekstil, sermaye gücünü küresel resesyon süreci karşısında korumak için bitkisel yağ ve tarım sektörlerindeki yatırımlarını hızlandırdı. Şanlıurfa ve Mersin’de 2 çırçır 1’de rafineri tesisi bulunan firma, sürdürülebilir büyümesine devam edebilmek için pamuk yağı üretimine başladı. Aynı zamanda Şanlıurfa ve Tarsus’taki narenciye ve sert çekirdekli meyve bahçelerinin büyüklüğünü 2 kat artıran firma, kriz sürecinin ardından tekstil sektöründeki faaliyetlerine kayıpsız olarak devam etmeyi hedefliyor.

Yeşilova Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yiğit, Şanlıurfa OSB ve Tarsus’ta kurulu 3 fabrikada toplam 49 bin metrekare kapalı alanda endüstriyel üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Küresel tedarik ağları sayesinde ham pamuk ürünlerinin dışında iş ortaklarına kumaş, iplik, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde de çözüm ortağı olduklarını ifade eden Murat Yiğit, “Pandemi döneminden önce ham pamuk ürünlerinin dışında özellikle İplik ve bornoz üretiminde de iyi bir noktadaydık. Ancak yaşanan küresel kriz, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki yaşanan resesyonu daha da derinleştirdi. Bölge olarak yaşadığımız deprem afetiyle birlikte sektörümüzdeki tüm talepler bir zincir etkisiyle bıçak gibi kesilmeye başladı. Uzun vadeli böylesine büyük bir kriz sürecinden en az hasarla çıkabilmek için gıda sektörüne yöneliyoruz” dedi.

Üretimde elde edilen çiğitten pamuk yağı ve PTK üretiyor

Gıda sektöründe ilk etapta Şanlıurfa OSB’de yer alan fabrikaları bünyesinde bir rafineri hattı kurduklarını ifade eden Murat Yiğit, burada pamuktan 2 yan ürün 1’de nihai ürün üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yiğit, “Çırçır fabrikalarımızdaki pamuk işleme proseslerinden elde edilen pamuk tohumlarını (çiğit) yan bir ürün olarak işleyip ana bir ürün olan bitkisel yağa ve yem sanayisinde kullanılan PTK’ya dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz pamuk yağı çeşitli sektörlerde yüksek katma değere dönüşüyor. Yağ üretiminden arta kalan küspe de yem sanayisinde değerleniyor. En önemlisi rafineri tesisimizle birlikte üretim atölyelerimiz entegre bir fabrika unvanına kavuştu. Fabrikamız sıfır atıklı yeşil bir tesis standardına erişti. Ayrıca bitkisel yağda perakendeye yönelik de yeni yatırım planlarımız var. Ürettiğimiz yağı paketleyip son tüketiciye ulaştıracak bir tedarik ağır kurmayı hedefliyoruz. Pamuk yağından sonra, Urfa’da deneme üretimleri yapılan soyadan da yağ üretimi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Narenciye ve sert çekirdekli meyve üretimini artırdı

Bitkisel yağ sektörü ile birlikte aynı zamanda tarımsal üretim kapasitelerini de artırdıklarını ifade eden Yeşilova Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yiğit, yeni yatırımlarla birlikte Şanlıurfa’daki ve Tarsus’taki tarım arazilerini genişlettiklerini söyledi.

Murat Yiğit, şöyle devam etti: “Firmamızın kuruluşundan bugüne kadar aradan geçen 25 yıllık süre içerisinde geleneksel olarak hep tarıma yatırım yaptık. Bu geleneksel yatırımlar bizi tarım sektöründe küresel bir firmaya dönüştürdü. Urfa’da sahip olduğumuz sulu tarım arazilerinde ağırlıklı olarak sanayi tesislerimiz için pamuk üretimi yapıyoruz. Resesyon süreci ile birlikte Tarsus’taki tarım alanı büyüklüğümüzü de hızla artırdık. Burada ağırlıklı olarak narenciye ve sert çekirdekli ürünlerin hasadını gerçekleştiriyoruz.”