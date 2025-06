‘Yolsuzluk, şeffaflık ve hukukun üstünlüğüyle önlenebilir’

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin konuşmacıları arasında; Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Erjem, Mersin Barosu geçmiş dönem başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önceki dönem başkanı Ayhan Kızıltan ile Yeminli Mali Müşavir/Yazar Ahmet Akın yer aldı. Moderatörlüğünü MİK ve CMC Anadolu Yatırım Danışmanları Derneği Başkanı Ferudun Gündüz’ün yaptığı toplantıda ‘yolsuzluk ve ahlak’ ilişkisini ele alan Ahmet Akın, “İnsanlığın var olduğu günden bu yana, yolsuzluk olgusu her zaman gündemde olmuştur. Yolsuzluk çoğaldıkça ahlak bozuluyor, ahlak bozuldukça da yoksulluk artıyor. İktidarlar idareye gelmeden ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar’ şeklinde 3 Y’nin sözünü verirler. Ancak sonuçta yolsuzluğun arttığını, daha büyük yasakların geldiğini ve derin yoksulluğun içine düşüldüğünü görürüz. Bu önlenebilir. Tamamen önlenemese dahi makul bir seviyeye getirilebilir. Gelişmiş topluluklardan az gelişmiş ya da geri kalmış topluluklara doğru gelirken, yolsuzluğun arttığını görüyoruz. Demek ki yolsuzluk konusu; gelişmişlik, ekonomik refah, eğitim ve benzer konularla yakından ilişkili. Öncelikle finansal ve mali uygulamaların çok şeffaf olması gerek. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle, yolsuzluğa heveslendiren ceza almama olgusu ortadan kaldırılmalı. Zira yolsuzluk ülkeleri fakirleştiriyor, zengin-fakir arasındaki uçurumu derinleştiriyor ve eşitliği, hakkaniyeti ortadan kaldırıyor” dedi.



“Yoksulluk, yolsuzluğu yenmek zorundadır”

Yolsuzluğun ekonomik boyutlarını, ‘Uğur Ola Mersin, Uğur Ola Türkiye’ kitabında kaleme aldığı makaleler üzerinden özetleyen Ayhan Kızıltan ise “Türkiye’de her şey siyaset tarafından yönetiliyor. Yüksek insan niteliğiyle siyaset kalitesi yükseltilmeli. En son yapılan seçimlerden önce yazdığım yazıda; ‘Yoksulluk, yolsuzluğu yenmek zorundadır’ dedim. Ancak yolsuzluk yapanların taraftarları oluştu. Ne yazık ki siyasete ve olaylara, ‘Benim hırsızım iyi, onun hırsızı kötüdür’ zihniyetiyle baktığımızdan, yoksulluk yolsuzluğu yenemiyor. Güçlü olmanın yolu her şeye hükmetmek değildir. İnsanlar güçlü olarak, denetimlerden uzak kalmak istiyor. Bir başka yazımda ise ‘Mersin’i alın teriyle, helal para kazanan insanlar yüceltecektir’ dedim. Mesele her devrin adamı olmak değil, her devirde adam olmaktır. Yolsuzluk ve yoksulluk, toplumun bilinçlenmesiyle önlenebilir” diye konuştu.



Prof. Dr. Yaşar Erjem ile Bilgin Yeşilboğaz da yaptıkları sunumlarda konuya ilişkin gözlemlerini ve tecrübelerini paylaştı.