BTSO ve BESİAD’dan “Sanayide İkiz Dönüşüm” için işbirliği

EKONOMİ (BURSA) - BTSO ve BESİAD sanayicilerin ikiz dönüşüm olarak nitelendirilen yeşil ve dijital dönüşüme uyum sürecine destek olacak önemli bir işbirliğine imza attı. Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Avrupa Birliği tarihinin en kapsamlı dönüşüm planı olan Yeşil Mutabakat ile üretim ve ticaret koşullarının değiştiğine dikkati çekerek, BESİAD ile yapılan işbirliği kapsamında yalın üretim, dijital dönüşüm ve enerji verimliliği konularında kapsamlı faaliyetler yürüteceklerini söyledi. Başkan Burkay, “İkiz dönüşümü sanayicilerimiz için bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz. Bir taraftan daha verimli ve katma değerli üretimi sağlarken, diğer taraftan sürdürülebilir ve döngüsel üretim odaklı bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde sanayimizin rekabet gücüne destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Sektörün küresel rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz”

BESİAD olarak yaşanan dönüşüm sürecinde olası riskler ve fırsatları göz önünde bulundurarak, sektörün küresel rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirten BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, “Bunu başarabilmek için öncelikle yeşil ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmek zorundayız. Bu kapsamda BTSO tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi üzerinden firmalarımızın verimli ve katma değerli üretimine rehberlik edecek eğitim ve danışmanlık desteği alacağız” diye konuştu. İşbirliği kapsamında Bursa’ya bir bilgilendirme gezisi düzenleyeceklerini ve online eğitim programları gerçekleştireceklerini kaydeden Sinan Topuk, protokol kapsamında BESİAD üyelerinin Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi’nden daha etkin biçimde faydalanmalarını sağlayacak adımlar atılacağını aktardı.