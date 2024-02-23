Yabancı, satın aldığı konutu satmaya başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gayrimenkuldeki parayı ‘korkak’ olarak tanımlayan ve sektörden hızlı şekilde çıkabileceğini belirten Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi, gelinen noktada konuta ulaşımın zorlaşması nedeniyle satış rakamlarında düşüş yaşandığını söyledi. Yabancılara konut satışında Mütekabiliyet Yasası’nın önemine işaret eden Çelebi, “Amaç sıcak parayı soğuk mülklerin endeksiyle piyasaya sokmaktı. Bu da bir hareket sağlıyordu. 5 yılın ardından yabancıların ikamet olarak kullandığı mülkleri satabiliyor olmaları bir hareketliliğe neden oldu. Şu anda onlara satılan mülk oranından çok, onların sattığı oran daha yukarı gitmeye başladı. Önümüzdeki yıl yabancılara satılan yıllık 5 bin konutun 2 bin 500’ünün yabancılar tarafından satıldığını göreceğiz. Dün konut almak için bizleri arayan yabancılar bugün satış için arıyor” dedi. Yabancılara konut satışının turizmden daha fazla, yeni hacim oluşturan bir girdi sağladığına işaret eden Erdal Çelebi, bu nedenle yabancılara konut satışının önemli olduğuna dikkati çekti.

“Sonraki kuşakların konut sahibi olması hayal”

Bursa’da konut fazlalığı bulunmadığına, rekabet edilebilir, insanların alım gücüne uygun projelerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdal Çelebi, şehrin artan nüfus yapısına göre yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Enflasyon ve yüksek faizler nedeniyle belli bir kesimin konuta ulaşmasının ciddi manada zor olduğunun altını çizen Çelebi, “Bizden sonraki kuşakların konut sahibi olması hayal. Maliyetli bir ortamda yaşıyoruz. Öte yandan planlamada sorunlar yaşanıyor. Binlerce yıldır aynı topraklarda yaşayıp da planlama yapamayan dünyada kaç örnek kent vardır. Göçebelik ruhundan kurtulmamız lazım. Banliyö tipi yerleşimler Bursa’nın kurtuluşudur. Şehri merkezden dışarı doğru yayarak yeni merkezler oluşturarak genişletmemiz gerekiyor” diye konuştu.