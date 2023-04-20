Benzin ve motorine indirim yapıldı mı? Ne zaman geçerli olacak?

Bayramda motorin ve benzin fiyatyarında indirim. Bayram tatili öncesi petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklik akaryakıt fiyatlarını belirliyor.

21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim yapılacak.

Benzin İstanbul'da 22,41'den 21,20 liraya, Ankara'da 22,80'den 21,59'a İzmir'de 22,79'dan 21,58 liraya satılacak. Motorin ise İstanbul'da 21.06'dan 20,15'e Ankara'da 21,48'ten 20,56'ya İzmir'de 21,56'dan 20,65 liraya düşecek.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, ürünün gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı olarak bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor