Mibos, okul kurarak sektöre insan yetiştirecek

MURAT KÜÇÜK

Transformatör aksesuarları üretiminde giderek markalaşan Mibos Metal, bugün Alman Maier firması ortaklığında çalışmalarını başarı ile yürütüyor. 8 bin metrekarelik üretim alanında, 120 personel ile gelen taleplere en hızlı ve doğru şekilde cevap verdiklerini dile getiren Mibos Metal Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şamlıoğlu, “1993 yılında üretime başladık. Her ebatta trafo için aksesuar üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünler mekanik ve elektromekanik olmak üzere 2 kategoriye ayrılıyor. Elektromekanik portföyümüzde bakımsız hava kurutucusu ile yük altında kademe değiştiricisi gibi projelerimiz de mevcut” dedi. Yakın zamanda kapasite artışı planladıklarını bildiren Orhan Şamlıoğlu, bu artışı otomasyon odaklı kurguladıklarını söyledi.

Üretimin yüzde 85’ini dış pazara veriyor

İhracatçı firma olduklarını önemle vurgulayan Orhan Şamlıoğlu, “Üretimimizin yüzde 85’ini temsilciliklerimiz üzerinden uluslararası pazarlara ihraç ediyoruz. En büyük pazarımız Almanya ortağımız Maier firması. Maier üzerinden 80 ülkedeki 300’e yakın müşteriye hizmet veriyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizi distribütörler ve temsilcilikler üzerinden yapıyoruz. Rusya, İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkelerine de temsilcilikler üzerinden pazarlama yaparak ürün gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

İş garantili akademi kuracak

Kapasite artırımı için çalıştıklarını söyleyen Şamlıoğlu, 2025 yılını yüzde 30 seviyesinde bir artışla kapatacaklarını aktardı. Şamlıoğlu, yeni fabrika yatırımının da gündemlerinde olduğunu aktardı. Mibos Akademi Anadolu Lisesi projesi ile nitelikli insan yetiştireceklerini dile getiren Şamlıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yapılacak bu proje, 60 öğrenci kapasite ile başlayacak. Her yıl 10 kişilik istihdam garantisi vereceğiz. Gelecek tüm 60 öğrenci için burs bütçesi ayrılacak ve her yıl öğrencilerimize burs vereceğiz” dedi. Ar-Ge merkezi kurmayı hedeflediklerini önemle vurgulayan Şamlıoğlu, bunun için gerekli bütçe ve yerin hazır olduğunu duyurdu.

“Türkiye ekonomisine değer katmak en büyük hedefimiz”

Mibos Metal Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şamlıoğlu: “Ürün kalitemiz, güçlü sevkiyat sistemimiz ve ürünlerimizin arkasında durmamız bize öne çıkarıyor. Gelişime açık, güçlü ve güvenilir bir takım olmak bizi diğerlerinden ayırıyor. Metal işleme konusunda müşterilerine, çalışanlarına ve paydaşlarına değer yaratarak trafo ve otomotiv yan sanayisinde öncü olmak ve Türkiye ekonomisine değer katmak en büyük hedefimiz.”