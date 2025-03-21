Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı, yalıtımın hayati önemi bir kez daha ortaya çıktı

Türkiye, 2024 yılında enerji ithalatı için yaklaşık 66 milyar dolar harcadı. Konutlar ve sanayi tesisleri, toplam enerji tüketiminin yaklaşıkyüzde70'ini oluştururken, bu durum enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, doğru ısı yalıtımı uygulamaları, binalardaki ısı kayıplarını önleyerek enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Dünya standartlarında yalıtım çözümlerinin yaygınlaştırılması, hem hane halkı hem de sanayi için enerji maliyetlerini düşürmede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Enerji tasarrufu sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak adına yalıtım uygulamalarına yönelik bilinçlendirme ve teşviklerin artırılması gerektiği belirtiliyor.

Binalarda doğru yalıtım çözümleri sayesinde yüzde 60 ila 70’e varan tasarruf mümkün

Binalarda yalıtım eksikliği, özellikle kış aylarında yüksek enerji tüketimine ve maliyet artışına neden olurken, sürdürülebilir bir gelecek için de risk oluşturuyor. Doğru malzemelerle yapılan ısı yalıtımı, doğrudan enerji tasarrufu sağlarken, karbon salımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor. Dış cephe, çatı ve zemin yalıtımı gibi alanlarda kullanılan kaliteli yalıtım sistemleri sayesinde, ısı kaybı minimuma indirilebilir. Yeni TS 825 standardına uygun yalıtım uygulamaları ile yüzde 60’a, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB)standardına göre yapılan yalıtımla ise yüzde 70’e varan enerji tasarrufu sağlanabilir.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan: “Enerji verimliliği için harekete geçmeliyiz"

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “24 Şubat’ta günlük 333,7 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle rekor kırılması, enerji verimliliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Enerji fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde yalıtım sistemlerinin enerji verimliliğini artırmada en etkili yolların başında geliyor. İyi bir ısı yalıtımı ile hem çevreye hem de ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Doğru bir ısı yalıtımı, enerji verimliliği sağlayabilir ve bu da enerji fiyatlarındaki artışa rağmen faturalarımızın makul seviyelerde gelmesine katkıda bulunur. Ülkemiz, yalnızca yalıtım sistemleriyle yıllık 15 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Her yıl artan enerji maliyetlerinin hem konutlarda yaşayan vatandaşların hem de sanayimizin belini bükmemesi için doğru bir yalıtım şart.”