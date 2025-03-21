Çilek Arjantin’e ilk sevkiyatını gerçekleştirdi!

1996 yılında kurulan ve aynı yıl ilk ihracatını Ukrayna'ya gerçekleştirerek globalleşme yolculuğuna başlayan Çilek Mobilya, ilk yurt dışı franchise mağazasını Malta'da açtı. 2007 yılına gelindiğinde ihracat ağını 44 ülkeye genişleten Çilek, aynı yıl 2000'inci tırını İsviçre'ye göndererek ihracat şampiyonu oldu.

Çilek Mobilya, her üç tırından birini yurt dışına gönderiyor

Bugün ihracat oranı ortalaması %33 olan Çilek Mobilya, her üç tırından birini yurt dışına gönderiyor. ABD, İsviçre, Japonya, Yunanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Suudi Arabistan ve Fas gibi geniş bir coğrafyada çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 500'den fazla satış noktasına ulaşan Çilek, bebek, çocuk ve genç odalarına odaklanarak kendi alanında tek ve rakipsiz bir Türkiye markası olmanın gururunu taşıyor.

Tasarım anlayışında doğu ve batı kültürlerinin estetik ve işlevsel unsurlarını başarılı bir şekilde sentezleyen Çilek, geleneksel ve modern tasarım ögelerini harmanlayarak dünya çapında geniş kitlelere hitap ediyor.

Arjantin pazarına giriş yaparak Güney Amerika’daki varlığını daha da güçlendiren Çilek, bu yeni adımla uluslararası büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Ürünlerinde güvenliği ve kaliteyi her zaman ön planda tutan Çilek, Arjantinli ailelerin güvenini kazanarak bölgede uzun soluklu ve sürdürülebilir bir iş birliğine imza atıyor. Bu adım, Çilek'in dünya genelindeki marka bilinirliğini artırarak daha fazla çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürme misyonunu destekliyor.