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THY kendi rekorunu kıracak!

THY bugün planlanan 1369 uçuşla rekor kıracak. THY Genel Müdürü Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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THY kendi rekorunu kıracak!
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK seferi ile şimdiye kadarki en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1292 sefer idi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

THY, 5 Haziran'da da planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırmıştı.

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