THY kendi rekorunu kıracak!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK seferi ile şimdiye kadarki en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1292 sefer idi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Maşallah diyelim!



Yeni rekor geldi. ✈️



Bugün planlı 1369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız.



Bir önceki rekor arefe günü 1292 sefer idi.



Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️ pic.twitter.com/705Rnmn5wS — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 9, 2025

THY, 5 Haziran'da da planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırmıştı.