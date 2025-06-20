Astronergy, RETC tarafından bir kez daha “Genel Yüksek Başarı Sahibi” seçildi

Alman VDE Grubu’nun bir parçası olan Yenilenebilir Enerji Test Merkezi (RETC) tarafından her yıl yayınlanan PV Modül Endeks Raporu’nda Astronergy, “Genel Yüksek Başarı Sahibi (Overall Highest Achiever)” unvanına layık görüldü. Bu başarı, yalnızca modülün laboratuvar koşullarında gösterdiği teknik başarının değil; sahadaki uzun vadeli dayanıklılığı, yatırım geri dönüş süresi ve bakım-onarım maliyetleri üzerindeki somut etkisinin de güçlü bir teyidi niteliğini taşıyor.

RETC’nin kapsamlı değerlendirme süreci; modüllerin güvenilirlik, performans ve üretim kalitesini bir bütün olarak analiz ediyor. Astronergy panelleri, aşırı sıcaklık değişimleri, nem, ultraviyole ışınım, mekanik yükler ve potansiyel kaynaklı degradasyon gibi birçok zorlu çevresel faktör karşısında üstün dayanıklılık göstererek bu alanda en yüksek notları aldı. Aynı zamanda verimlilik, ışık kaynaklı degradasyon oranı ve gerçek dünya koşullarında enerji üretim performansı gibi kritik metriklerde de ortalamanın üzerinde sonuçlar ortaya koydu.

Bu başarı, güneş enerjisi yatırımlarında karar vericiler için oldukça önemli olan “bankability” yani finansman uygunluğu konusunda Astronergy’ye önemli bir avantaj sağlıyor. RETC gibi bağımsız ve saygın test merkezlerinden alınan bu tür yüksek puanlı teknik referanslar, projelerin sigorta ve kredi süreçlerinde olumlu değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda, panel arızalarında yaşanabilecek risklerin düşmesi sayesinde işletme ve bakım maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlanabiliyor. RETC testlerinde yüksek puan alan panellerin, aynı koşullarda %1-3 oranında daha fazla enerji üretimi sağlayabildiği biliniyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini birkaç ay kısaltabiliyor.

Astronergy Türkiye Ülke Satış Müdürü Gencay Kısa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “RETC tarafından bir kez daha ‘Genel Yüksek Başarı Sahibi’ seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Ar-Ge ve üretim süreçlerimizdeki kalite odaklı yaklaşımımızın uluslararası ölçekte teyidi niteliğinde. Müşterilerimize yalnızca yüksek verimli ürünler değil; aynı zamanda düşük riskli, yüksek getirili ve sürdürülebilir yatırımlar sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Gelişen teknolojisi ve uluslararası test kuruluşlarından aldığı bu güçlü referanslarla Astronergy, güneş enerjisi sektöründe kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının öncüsü olmayı sürdürüyor.