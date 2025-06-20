PayTR, AR-GE Merkezi oldu

Ödeme teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü fintek şirketlerinden biri olan PayTR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla AR-GE Merkezi statüsü kazandı. 15 yılı aşkın süredir ödeme sistemleri alanındaki uzmanlığı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektördeki öncü konumunu sürdüren şirket, yapay zekâ destekli projelere yatırımlarına devam ederek kendi kendini yöneten akıllı altyapılarla ödemede yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

PayTR’ın İzmir ana merkezinde oluşturulan AR-GE Merkezi, 50 kişilik uzman ekibiyle, yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden kendi kendini yöneten akıllı altyapılara kadar uzanan geniş bir yelpazede projelere odaklanıyor. Projeler kapsamında Çukurova Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile akademik iş birlikleri yapılarak bilimsel temellere dayalı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Sahip olduğu güçlü teknik altyapı, deneyimli kadro ve akademik ortaklıklarıyla PayTR, AR-GE Merkezi çatısı altında sadece bugünün değil, geleceğin ödeme teknolojilerini inşa etmeye hazırlanıyor.

“Fintek ekosisteminin geleceğini şekillendirecek yeni projeler için hazırız”

AR-GE Merkezi olmanın şirketin uzun vadeli vizyonunda özel bir yere sahip olduğunu belirten PayTR CEO’su Merve Tezel; “Fintek ekosisteminde AR-GE Merkezi onayı alan sayılı ödeme ve elektronik para kuruluşundan biri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu statü bizim için yalnızca bir unvan değil; inovasyon ve sürdürülebilir teknoloji geliştirme kararlılığımızın resmi olarak tanınması anlamına da geliyor. AR-GE kapsamında, yapay zekâ ve veri bilimine odaklandığımız birçok çalışmayla fintek ekosisteminin geleceğini şekillendirecek projeler için hazırız.” dedi.

Finansal teknolojilerin, güvenlik, hız ve kullanıcı deneyimi açısından sürekli gelişen bir alan olduğunu ifade eden Tezel sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bu dönüşümün merkezinde yer alarak, AR-GE yetkinliklerimizi artırıyor ve sektöre yön veren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. 165 binden fazla üye iş yerine hizmet veren bir ödeme ve elektronik para kuruluşuyuz. AR-GE Merkezimizle birlikte ödeme çözümlerimizi daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı hale getirerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. AR-GE hedefli tüm çalışmaları, finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliğini güçlendiren, ekosistemin gelişimine katkı sağlayacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca yeni dönemde AR-GE Merkezi statüsünde, devlet desteklerinden yararlanarak inovasyon çalışmalarımıza daha fazla kaynak ayırabileceğiz. Bu sayede ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen yenilikçi projeleri de hayata geçirerek sektördeki etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla, KOBİ’lerden büyük ölçekli işletmelere kadar her segmentte faaliyet gösteren firmalara yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”