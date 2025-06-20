Küpeli "Sanayimize 3 yılda 721 mezun kazandırdık"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin (EOSB) örnek eğitim projesi olan ve kısa sürede Türkiye genelinde adından söz ettiren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. 2019 yılında kurulan ve elde ettiği başarılarla öğrenci ile velilerin gözdesi haline gelen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 358 öğrencisini düzenlenen görkemli bir törenle mezun etti. Öğrencilerin yeni hayatlarına adım attığı mezuniyet töreninde, sevinç, gurur ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Bülent Seğmen, dört yıllık emek sürecinin sonunda öğrencilerin bilgi ve deneyimle donatılarak hayata hazır hale geldiğini vurgulayarak, mezunlara başarı dileklerinde bulundu.

Sanayimize güçlü katkılar sunuyoruz

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli okulun kuruluşundan bu yana geçen sürece dikkat çekerek, “Eskişehir OSB Yönetimi olarak bu eğitim yuvasının 3. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz okulumuzdan, ilk mezunlarımızı 2022-2023 yılında vermiştik. İlk yıl 106, ikinci yıl 257 ve bu yıl ise 358 öğrencimizi mezun ediyoruz. Böylece 3 yılda toplam 721 öğrencimizi sanayimize kazandırdık. Donanımlı, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirerek hem Eskişehir’in hem de Türkiye’nin sanayisine güçlü katkılar sunuyoruz” dedi.

Eskişehir ve ülkemiz sanayisinde fark yaratacaksınız

Küpeli, okulun sadece bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda üretimle, teknolojiyle ve etik değerlerle donanmış bir gelecek vizyonu sunduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğrenci ve öğretmen kapasitemiz her geçen yıl artıyor. 1468 öğrencimiz ve aileleriyle birlikte yaklaşık 6 bin kişilik büyük bir güç ve aile olduk. Bu yıl da 390 yeni öğrencimizi daha okulumuza alacağız. Geleceğimiz olan siz gençlerin, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden ayrılmadan, dünya ile yarışacak bilgiye sahip bireyler olacağına inancımız tam. Eskişehir’in sanayisi artık sizler tarafından şekillendirilecek. Sizler, geleceğin Türkiye’sinin temellerini atacak, Eskişehir ve ülkemiz sanayisinde her açıdan fark yaratacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.”

Okulumuz istihdam sorununa çözüm sunuyor

Törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce ise okulun Türkiye’ye örnek bir model sunduğunu vurgulayarak, “İstihdam sorununa bu okulun yaklaşımı çok değerli. Nitelikli teknik eleman ihtiyacına çözüm üreten böyle bir kurumun varlığı, kentimiz ve ülkemiz adına umut verici. Sizler de bu okulun öğrencileri olarak, sanayi dünyasında nitelikli ara eleman ihtiyacına önemli çözümler sunacaksınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyor, iş hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Ünlüce okulun şehre kazandırılmasında emeği geçen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli başta olmak üzere tüm yönetime teşekkürlerini iletti.

Ülkemizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik de konuşmasında, “Her biri geleceğin mühendisi, teknisyeni ve girişimcisi olacak siz gençler, önemli bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Mesleki ve teknik eğitim, üretimin, sanayinin ve kalkınmanın temel taşlarından biridir. Sizler sadece kendi geleceğinizi değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini de şekillendirecek bireyler olacaksınız. Bu okuldan mezun olurken yalnızca bir diploma değil; emek, bilgi ve beceriyle yoğrulmuş bir eğitimle hayata ilk adımınızı atıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından tören; bayrak, flama ve meşale devir teslimi ile devam etti. Öğrenci andının okunmasının ardından dereceye giren öğrencileri hediyeleri takdim edildi. Daha sonra okul birincisi Mehmet Geneci isminin yazılı olduğu plaketi okul kütüğüne çaktı. Törende 4 yıllık eğitim öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını teslim alarak yeni bir hayata ilk adımı atarken, program kep atma töreni ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Mezuniyet Törenine kimler katıldı

Yaşam Park’taki Eskişehir OSB Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonunda düzenlenen törene Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hikmet Çetin ve Samet Özkaya, Okul Müdürü Bülent Seğmen, müdür yardımcıları, okul idarecileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.