Kağıt sektöründe büyüme Türkiye’de üretim ihtiyacı doğurdu

Türkiye’de kağıt sektöründe büyüme yaşanıyor. Tamamı ithal olan kağıt sektöründe, sektör temsilcileri üretimi Türkiye’ye getirmenin yollarını düşünüyor. MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon, ‘‘Kağıtsektörü ve kullanımı her geçen gün artıyor. Zaman zaman depolama kapasitemiz yetersiz kalabiliyor. Kalıcı çözüm için devletimizin desteğiyle kağıt üretimini Türkiye’ye taşımamız gerekiyor’’



Türkiye genelinde yıllık kağıt-karton tüketimi 6 milyon ton. Kişi başı tüketim ise yaklaşık 70 kilogram civarında. Türkiye kağıt sektöründe yüzde 100 olarak dışa bağımlı. Kağıtla işi olan her sektör artan maliyetler ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon, daha önce bu ülkede kağıt üretimi yapıldığını ve tekrar üretimi sağlayacak altyapının Türkiye’de olduğunu söyledi.

MKS Kağıt Türkiye’de kağıt sektöründe ilk 10’a girdi

Kağıt sektörüne 2010 yılında MKS Kağıtçılık firmasını kurarak giriş yapan Maks Gerşon, kısa sürede Türkiye’de kağıt sektöründe ilk 10’a girdi. Maks Gerşon, Türkiye’de kağıt sektörünün gelişimi, artan girdi maliyetlerinin sektöre etkisine dair açıklamalarda bulundu.



Gerşon, ‘‘Kağıt sektöründe Türkiye’de büyüme yaşanıyor. Buna bağlı olarak ithalatımızda her yıl artıyor. SEKA fabrikasının 2005 yılında kapanmasıyla tamamen dışa bağımlı hale geldik. Ülkemizde daha önce kağıt üretimi yapıldı. Tekrar üretim yapabilecek altyapı ve güç ülkemizde mevcut. Cumhurbaşkanımızın da destekleri ile üretimde öncülük yapıp, ithalatı azaltmak istiyoruz’’ dedi.

‘‘Kağıt üretimini Türkiye’ye taşımamız gerekiyor’’

Ağırlıklı olarak Çin’den alım yapıldığını dile getiren Gerşon, ‘‘Kağıt sektörü ve kullanımı her geçen gün artıyor. Zaman zaman depolama kapasitemiz yetersiz kalabiliyor. Kalıcı çözüm için devletimizin desteğiyle kağıt üretimini Türkiye’ye taşımamız gerekiyor. Bunu başardığımız takdirde istihdama da katkı sağlanmış olur’’ ifadelerini kullandı.



Pandemi döneminde üretimin birçok sektörde durma noktasına geldiğini de hatırlatan Maks Gerşon, ‘‘Pandemi döneminde ülkemizde dahi birçok sektörde üretim durma noktasına geldi. İthal ettiğimiz ürünlere ulaşmak daha zor bir hal aldı. Üretimde azalmalar ve tedarik sorunları ortaya çıktı. Girdi maliyetleri arttı. Bu sebepler kağıt üretimini ülkemizde yapmamız için itici bir güç oluşturuyor’’ açıklamalarında bulundu.

‘‘Fikir üretin ve yeniliklere açık olun’’

MKS Kağıtçılık olarak yeniliklere açık olduklarını söyleyen Maks Gerşon, ‘‘İçinde bulunduğumuz sektör, bizlere hep yeni fikirlere açık olmamız gerektiğini öğretti. Felsefemiz çalışmaktan geçiyor. Bir ürün üretemiyorsanız bir fikir üretin ve yeniliklere açık olun. Cesaretle aldığınız kararların arkasında durun, başarı bunun sonucunda gelecektir’’ şeklinde konuştu.