Çin’in aktifleşmesi Türk armatürleri negatif etkiledi

Pek çok sektör bir süredir cumhurbaşkanlığı seçiminin bitmesini ve ekonominin normal seyrine dönmesini bekliyor. Deniz taşımacılığı da o sektörlerin başında geliyor. Tüccarların mal alımlarında ciddi bir yavaşlamanın yaşandığı sektörde, Türkiye yönlü navlunlarda da bir azalma söz konusu. Dolar/ TL kurundaki belirsizlik de iş insanlarının yatırım iştahını kesmiş durumda. Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, “Dünya için resesyon beklemiyorum fakat Türkiye için aynı şeyi söyleyebilmemiz pek olası değil. İçinden geçtiğimiz ekonomik sıkıntıları kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle ithal hammaddeye dayalı sektörlerin dövize ulaşamamaktan kaynaklı sıkıntıları üretimin düşmesini tetikliyor. Üretim düştüğü zaman hem ihracat hem de iç tüketim durmaya başlıyor” diyor. Pandemi sonrası Çin’in tekrar oyuna girdiğinin altını çizen Can, “Bol miktarda hem yedek parça hem de tam ürün olarak piyasaya dönüyor. Bunun dünya piyasalarına olumlu, Türkiye’ye ise negatif etkisi olacağını düşünüyorum. Türkiye, pandemi döneminde Çin’in çok uzak olmasının avantajını çok iyi kullanabilseydi Avrupa’nın yeni Çin’i olma yolunda çok ciddi hamleler yapabilirdi. Türkiye’yi Çin’e karşı Avrupa’ya yakınlığından dolayı öne çıkarıyor. Bu fırsatı değerlendiremediğimiz ortada.”

İhracata dayalı büyüme de Türk denizciliğini çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü ithalat ve ihracatın yüzde 80’den fazlası gemiyle yapılıyor. Bunun uzun süre de değişmesi beklenmiyor. Türkiye özeline dönüldüğünde, ucuz kredi bulunması gerektiğine dikkat çeken Can, “Krediye ulaşabilmemiz gerekiyor. Hak ettiğimiz ihracatçı konumumuzu istiyoruz. Yeşil pasaport taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Yurtdışında rakiplerimiz yüzde 3-3.50’ye kredi bulabilirken biz yüzde 40-45’lere bulabiliyoruz. Böylelikle denizcilik sektöründe armatörlerin dünya ile rekabet şansları kalmıyor” dedi.