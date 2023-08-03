Lojistikte küresel devlerin payı artıyor

AYSEL YÜCEL

Kurdaki hızlı yükseliş yabancı firmaların Türkiye'de şirket satın alma iştahını yeniden artırırken, en fazla ilgi gören sektörlerden biri de lojistik oldu. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel tedarik zincirinde rolü artan Türk lojistik sektöründe yabancı payı artıyor. PSA'nın Alışan'ın yüzde 75 hissesini, Alman lojistik devi DHL’in MNG Kargo’nun tamamını satın almasının ardından bir haber de Danimarkalı DFDS’den geldi. Rekabet Kurumu, DFDS’in Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü (Ekol Transport A.Ş) devralmasına onay verdi.

Deniz taşımacılığının Danimarkalı devlerinden DFDS'in, Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü devralmak için ekim 2022’de Rekabet Kurumu’na başvuru yaptığını ilk kez gazetemiz duyurmuştu. Taraflar prensipte el sıkışmış, resmi imzaların atılması ve Rekabet Kurumu 'nun onayının ardından, grubun cirosunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Ekol Transport A.Ş'nin DFDS bünyesine katılması kararı alınmıştı.

Ro-Ro taşımacılığı yapan DFDS'in Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden birini devralmasının piyasada haksız rekabete yol açabileceğini savunan bazı sektör temsilcileri, bu satışın engellenmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunsa da Rekabet Kurumu’ndan onay haberi geldi. DFDS ve Ekol'e yakın kaynaklar, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından devir sürecinin birkaç ay içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Ekol’ün 13 ülkede ofisi bulunuyor

Ekol Lojistik'in Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere 13 ülkede ofisi bulunuyor. Kapalı alanı 1.000.000 m2’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 7 bin 500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor. Karayolu taşımacılık şirketini DFDS’e devretmeye hazırlanan Ekol, depolama, dağıtım ve teknoloji şirketlerini ise Ekol Vakfı’na devretmeyi planlıyor. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un uzun yıllardır, şirketi şirket çalışanlarına bırakmak yönünde bir hayali vardı. Musul bu amaçla geçen yıl Ekol Vakfı’nı kurmuştu. Ekol'ün her yıl büyüme gösteren cirosu 2022'de 650 milyon Euroyu aşmıştı. Danimarka merkezli DFDS ise Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri sunan bir şirket. DFDS’nin 10 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan Kopenhag merkezli DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

■ GLOBAL DEVLRİN GÖZÜ BÜYÜKLERDE

Lojistik sektöründe dönem dönem yabancı şirketlerin satın alma ve ortaklık konusunda atağa geçtiği biliniyor. Ancak son iki yılda yabancıların orta ölçekli firmalardan çok büyük yerli şirketlere ilgi göstermesi dikkat çekti. Bu yıl lojistikte yabancı yatırımcıdan ilk büyük satın alma işlemini PSA International Pte Ltd yapmıştı. PSA, Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı Alışan Lojistik’in yüzde 75 hissesini satın almıştı. Sürecin sonunda Alışan, PSA’nın kargo çözümleri grubu olan PSA BDP’nin bünyesinde yer alacak. Son olarak geçen hafta DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı. Bir diğer Lojistik firması Kıta’ya yabancı ilgisi olduğunu biliniyor.

■ UTİKAD Başkanı Ulusoy: Türkiye’yi fırsat olarak görüyorlar

EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, ticaretteki eksen kaymasından dolayı Türkiye’yi bir fırsat olarak gören yabancı lojistik firmalarının Türkiye’deki yapılandırmasını güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Geçen yıl Türkiye’ye giriş yapan iki büyük yabancı firma Türkiye’yi tedarik zincirlerinin kalbi olarak gördüklerini belirterek Türkiye’ye yoğun bir şekilde yatırım yaptıklarını basın ile paylaşmıştı. Yabancı yatırımların yanı sıra şirket birleşmeleri ve satın almaları da 2023’ün ilk yarısında sektörde haraketlilik var" dedi.