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Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in, potansiyel yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

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Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak
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Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne göre, Mercedes-Benz, potansiyel yangın riskine karşı ihtiyati tedbir olarak 37 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak.

Geri çağırmadan, Mercedes'in 2023 yılı üretimi AMG GT, C-Serisi, CLE, E-Serisi, EQE, EQS, GLC, S-Serisi ve SL modelleri etkilenecek.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre ise Mercedes-Benz, ihtiyati tedbir olarak söz konusu yangın riskinden etkilenen araçların belirli parçalarını ücretsiz değiştirecek. Planlanan değişim, ekipmana bağlı olarak 2 ila 5,5 saat sürecek.