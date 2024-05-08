Skywell'in yeni hibrit modeliyle Türkiye pazarına iddialı geliyor

Ulu Motor, yeni modellerle kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmak için faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, mevcut ürün yelpazesine SUV hibrit modelini ekleyerek Skywell'in yeni Hibrit SUV HT-i modelini Türkiye pazarına sunma hazırlıklarını hızlandırdı. Temmuz 2024 itibariyle HT-i modelin ön siparişlerini açmayı hedefleyen Ulu Motor, bu stratejik adımıyla Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Elektrikli araç almak konusunda kararsız olanlara ara çözüm

Skywell, sürdürülebilirlik ve performansı mükemmel bir dengeyle birleştiren yeni Hibrit HT-i modeliyle elektrikli araç almak konusunda kararsız olanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modeli, benzinli ve elektrikli motorun mükemmel bir kombinasyonunu sunarken, yüksek kapasiteli elektrikli motoruyla sadece elektrik kullanımında 200 km'ye kadar, elektrik-benzin karma kullanımda ise toplamda 1267 km'ye kadar bir kullanım menzili sağlıyor.

Mütabakat sağlandı

Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor ile üretici firma Skywell arasında, tasarım ödüllü yeni elektrikli sedan modeli olan Skyhome'un hibrit versiyonunun hızlı bir şekilde Türkiye pazarına sunulmasına yönelik karşılıklı bir mutabakat sağlandı.