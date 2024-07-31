ABD, 7 savunma sanayii şirketine yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran ve Çin merkezli 7 şirkete, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'nın (MODAFL) füze ve İHA programlarına katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. Konuya ilişkin 5 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran’ın balistik füze ve İHA programlarının hem bölgedeki hem de dünyadaki sivillerin yaşamını tehlikeye attığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan açıklama

Açıklamada, “Belirlenen bu firmalar, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) programının temel girdileri olan ivmeölçer ve jiroskoplar da dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri tedarik etmektedir. İran’ın kritik füze ve İHA bileşenleri edinmesi, Orta Doğu’daki vekillerine ve Rusya’ya silah sistemleri yaymasını sağlamaya devam etmektedir.

İran’ın balistik füzelerini ve İHA’larını pervasızca yaygınlaştırması hem bölgede hem de dünya genelinde istikrarsızlığı arttırma riski taşımakta ve sivillerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Bugünkü eylem, İran’ın bu bileşenleri elde etmeye çalıştığı ilave kilit paravan şirketleri ve güvenilir aracıları ifşa etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, İran’ın bu ölümcül silahları üretmesini kolaylaştıranlara bedel ödetmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Yaptırım uygulanacak şirketlerin bir kısmı ise şöyle:

BEIJING SNTD PROCUREMENT NETWORK (Çin),

SAPA PROCUREMENT NETWORK (İran),

AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY (İran),

SHENZHEN RION TECHNOLOGY CO., LTD. (Çin)

Son dönemde; İran, Çin, Rusya ve Belarus’taki birçok savunma sanayii kuruluşu, Rusya-Ukrayna Savaşı veya İran’ın programlarına katkıda bulunduğu gerekçesiyle batılı ülkeler tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.