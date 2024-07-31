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ABD'de mortgage başvuruları gerilerken faiz sabit kaldı

ABD'de mortgage başvuruları gerilerken, 30 yıllık kredi faiz oranları şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları gerilerken faiz sabit kaldı
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 26 Temmuz haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,9 düşüşle 201,2 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,5 düşüşle 132,8 puan olurken, refinansman endeksi %7,2 düşüşle 570,7 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı değişmeyerek %6,82 seviyesinde kaldı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Alıcılar, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte mortgage faiz oranlarının düşeceğine dair işaretler bekliyor olabilir. Devam eden zorluklar nedeniyle satın alma hacmi de bir miktar düştü." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,7'den %38,2'ye doğru düşüş gösterdi.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan artışla %6,27 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 puan arttı ve %6,22 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 puan azalarak %7,07 oldu.

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