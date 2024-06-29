Fransa sualtı tespitinde yapay zekaya yöneliyor

C4ISR.net tarafından yapılan habere göre Fransız Donanması, denizaltı mürettebatının artan sualtı akustik verilerinden düşman gemilerinin tespitini kolaylaştırmak için yapay zekaya yöneliyor. Bu bağlamda Fransız Donanması, Toulon şehrinde konuşlu Yorumlama ve Akustik Tanıma Merkezi’nde (Center for Interpretation and Acoustic Recognition/CIRA) konuyla ilgili olarak çalışmalara başladı.

Proje kapsamında bir startup firması olan Preligens ile su altı akustik sinyallerinin yapay zeka destekli analizi üzerinde çalışılmakta. Merkezin Başkanı Vincent Magnan, yaptığı sunumda Fransa’nın teknolojiyi yıl sonuna kadar denizaltılarında test etmeyi ve 2025 yılında operasyonel olarak konuşlandırmayı planladığını belirtti.

Vincent Magnan konuyla ilgili “Daha fazla sensör ve daha büyük algılama aralıkları muazzam bir veri akışı ile sonuçlanacak. Tüm bu verileri analiz edebilmek, özellikle de savaş operasyonlarımızı yürütmek için yararlı ve belirleyici bilgileri izole etmek için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojik yeniliklere başvurmamız gerekiyor. Pasif akustik harbe olan ilgi artıyor çünkü pasif akustik harple yüzey gemileri ve denizaltılar icra ettikleri operasyonlar esnasında su altı seslerini tespit edip tam ketumiyetle düşmanın haberi olmadan taktik unsurlar türetebiliyor. “ açıklamasında bulundu.

12 günlük akustik veriyi elemek 40 iş gününden fazla sürüyor

Toulon açıklarında kaydedilen 12 günlük akustik veriyi elemenin iki analist için 40 iş gününden fazla sürdüğünü söyleyen Magnan, Preligens’in teknolojisiyle aynı kayıtlardan yararlı sinyalleri çıkarmanın 4 ila 5 saat sürdüğünü, tüm analizin ise beş ila altı günlük bir sürede tamamlanabildiğini ifade etti.

Fransa, giderek daha fazla gemiyi daha güçlü pasif akustik sensörlerle donattıkça, analiz için toplanan veri miktarı katlanarak artıyor. CIRA tarafından toplanan bu tür veri miktarı 2020 yılında 1 terabaytken, 2024 yılında yaklaşık 10 terabayta yükseldi. Uzmanlar 2030 yılına kadar analiz edilmek üzere toplanacak verinin 100 terabayta ulaşacağını hatta bu sayıyı da aşacağını öngörüyor.