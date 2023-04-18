TCG Anadolu ziyaretçi akınına uğradı

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı. İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi gezmek için liman girişinde bekleyen çok sayıda vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

İlk gün 8 bin 900 kişi ziyaret etti

Öte yandan TCG Anadolu'nun barış ve kriz dönemlerinde ayrı görevlerinin olacağını, olası insani yardım harekatı ile afet ve acil durum faaliyetlerinde görevlendirileceğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu büyük bir gurur vesilesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu gururu vatandaşlarımızın da görmesine yönelik talimatı üzerine TCG Anadolu'yu 17-23 Nisan tarihlerinde halkımızın ziyaretine açtık. Ziyarete açılmasının ilk gününde, dün 8 bin 900 kişi gemiyi ziyaret etti. Büyük bir ilgi, teveccüh oldu" değerlendirmesini yaptı.

Gemi, 18-23 Nisan'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.