Türk savunma sanayii Güney Asya’nın en büyük fuarına güçlü katılım sağlayacak

ANKARA (EKONOMİ) – Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma sanayii fuarlarından Endonezya’nın Jakarta kentinde yapılan INDO Defence 2025, 11-14 Haziran günlerinde yapılacak.

Fuara yönelik bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk firmalarının fuara güçlü katılım yapacağını bildirdi. SSB açıklamasında Endonezya Savunma Bakanlığı ev sahipliğindeki INDO Defence fuar ve konferansının ana başlığının “Küresel Barış ve İstikrar İçin Savunma Ortaklıkları” olarak belirlendiği hatırlatılarak, Türkiye savunma sanayii sektörünün Milli Katılım düzeyinde en fazla sayıda firma ile fuarda temsil edileceği vurgulandı. SSB liderliğinde Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 29 firmanın fuarda ürün ve hizmetlerini sergileyeceği kaydedildi.

Fuara Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülke milli katılım yapacak. Fuara 60 ülkeden 1157 şirketin katılması bekleniyor. Fuara 40 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Türkiye’den insansız kara, hava araçları, zırhlı araçlar, silah ve deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatör, lojistik destek ürünleri üreten firmalar yer alacak.