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Yunan Hava Kuvvetleri'nden KC-135R tanker uçağı talebi

Yunanistan, ABD’den 4 adet Boeing KC-135R Stratotanker tanker uçağı tedarik almak için başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Yunan Hava Kuvvetleri'nden KC-135R tanker uçağı talebi
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Yunan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde ABD makamlarına resmi bir talep göndererek ABD Silahlı Kuvvetleri stoklarından Excess Defense Articles (EDA) programı aracılığıyla 4 adede kadar Boeing KC-135R Stratotanker tanker uçağı satın alınmasıyla ilgilendiğini ifade etti.

Yunan Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri’nden EDA programı aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanacak ihtiyaç fazlası malzemeye dahil olan hava varlıkları listesinde bir dizi KC-135R hava yakıt ikmal uçağı bulunduğu konusunda bilgilendirildiğini açıkladı ve Yunanistan, ihtiyaçları için bu tür 4 adede kadar uçağın mevcudiyeti hakkında daha fazla bilgi talep etti.Yunanistan’ın tanker uçağı edinmeye yönelik ilgisi yeni olmayıp, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanan ve 2021 yılında onaylanan kuvvet yapısına tanker uçakları eklenirken, hava kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik daha geniş planın bir parçası olduğu belirtilmişti.

Yunanistan, tanker uçakları ile savaş uçaklarının bir seferde saatlerce havada kalmalarını sağlayarak hava kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Boeing KC-135R Stratotanker tanker uçakları, Yunanistan envanterinde bulunan F-16, Mirage ve Rafale savaş uçaklarına yakıt ikmali yapabildiği biliniyor.

Yunanistan’ın KC-135R tanker uçaklarına ilişkin teknik destek isteği

Yunanistan, ABD’den tedarik edeceği KC-135R tanker uçaklarının teknik desteği, uçakların mevcut durumu, gerekli tamirat ve modernizasyon çalışmaları, pilot ve yer teknisyeni eğitimi gibi konularda kapsamlı bilgi ve destek talep etti. Bu isteğin, KC-135R tanker uçaklarının etkin kullanımı ve operasyonel kapasitelerinin artırılmasına yönelik stratejik planların bir parçası olduğu ifade ediliyor.

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