TSB Genel Sekreteri Obalı: Hasar ödemeleri 55,5 milyar TL’ye çıktı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

TSB Genel Sekreteri Obalı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren’in açıklamalarını da hatırlatarak, DASK’ın Türkiye genelinde 600 bine yakın ihbar için bugüne kadar 29,5 milyar TL hasar ödeme yaptığını, böylece Kahramanmaraş depremleri nedeniyle sektörün toplam hasar ödemesinin 55,5 milyar TL’ye ulaştığını vurguladı.

Obalı şu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ülke olarak büyük acılar yaşadığımız 6 Şubat depremlerini unutmadık ve unutturmayacağız. Afetinin ardından geçen 5 ay boyunca sektörümüz, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme gayretiyle çalışırken, başta ferdi kaza ve hayat sigortaları olmak üzere, konut sigortası, sanayi ve ticari yatırımlardaki mühendislik, yangın, kâr kaybı, nakliyat ve kasko gibi branşlarda 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yaptı.”

110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen depremlerde 50 binden fazla insanın yaşamını kaybettiğini, binlerce fabrika ve işletmenin zarar gördüğünü hatırlatan TSB Genel Sekreteri Obalı şöyle konuştu:

“Yitirilen hayatları geri getirmek mümkün değil; ülkemizin her ferdi gibi bu acıyı yüreğimizde taşıyor, geride kalan ailelere tekrar sabır diliyoruz. Bölgedeki hayatı bir an önce normale döndürebilmek, depremzedelerimizin yükünü hafifletebilmek için büyük önem taşıyor. Mali kayıpları telafi etme noktasında ise ‘sigortalı olmak’ kritik değerde. Gelişmiş ekonomilerdeki sigortacılıkta, bireysel ve kurumsal risk yönetimi geniş yer tutuyor ve bu ekonomilerde yaşanan kayıpların önemli bir kısmı sigorta sistemi tarafından karşılanıyor.”

“Güçlü özsermaye ile hazırlanmak kritik önemde”

Maliyetlerdeki artışların neden olduğu olumsuzluklara da dikkat çeken Obalı, sigortacılığın ‘poliçenin düzenlendiği tarihteki prim’ aracılığıyla ‘gelecek 12 aylık dönemde gerçekleşecek risklere’ güvence verdiğini hatırlattı.

Obalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar Meclis’e sunulan ‘vergi paketi’ sektörümüzde bilançoları zorlayacaksa da afet bölgesiyle ve depremzedelerle dayanışma amacıyla hazırlanan bu paketin ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaynaklar adına kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. O nedenle, Türkiye’nin sigorta sektörü olarak üstlendiğimiz toplumsal ve ekonomik sorumluluk gereği ve tüm bu alanlara katkı sağlama amacımıza uygun olarak bu vergi paketinin arkasında durulması gerektiğine inanıyoruz. Sektör olarak ülke ekonomimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz.”