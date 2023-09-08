Fas'ta tahıl üretimi yüzde 61,8 arttı

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir önceki sezon 3 milyon 400 bin ton olan tahıl rekoltesinin bu yıl 5 milyon 510 bin tonu geçtiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklar ve yağışlardaki azalmaya rağmen tahıl rekoltesinin önceki sezona göre yüzde 61,8 arttığı kaydedildi.

Fas resmi verilerine göre, ülkede yılda 10 milyon ton tahıl ürünü tüketiliyor. Fas Tarım Bakanlığı, son yıllarda ülkedeki iş gücünün yüze 40'ını oluşturan tarım sektörünü olumsuz etkileyen kuraklığın engellenmesi için çeşitli tedbirler alıyor.