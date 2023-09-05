Gübre ve mazot desteği Ekim’de ayni olarak ödenecek

Ali Ekber YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine 2024 yılında ödenecek gübre ve mazot desteği Ekim 2023’te çiftçinin hesabına aktarılacak. Toplam ödeme 11,5 milyar lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödeneceğini söylediği 2023 yılı gübre ve mazot desteği henüz açıklanmadı. Hangi ürüne ne kadar destek verileceği henüz belli değil.

İlk kez 2022’de uygulanan gübre ve mazot desteğindeki ayni ödeme çiftçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.