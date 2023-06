James Webb teleskobu, galaksinin kalbini görüntüledi

2 Haziran'da yayımlanan göz kamaştırıcı fotoğraf, galaksideki toz izini ve parlak yıldız kümelerini ortaya koydu.

NGC 5068, Dünya'dan yaklaşık 17 milyon ışık yılı uzakta bulunuyor. Galaksi, Britanyalı gökbilimci William Herschel tarafından 1785'te keşfedilmişti.

James Webb Uzay Teleskobu, Başak Takımyıldızı'ndaki galaksinin yıldızlı çekirdeğinin derinliklerine göz attı.

Galaksinin çekirdeği, fotoğrafta parlak beyaz çubuk şeklinde görülüyor. NGC 5068, Samanyolu Galaksisi gibi çubuklu sarmal galaksiler arasında yer alıyor. Yani galaksinin merkezi çubuk şekline sahip, çubuğun uçlarındansa sarmal kollar uzanıyor. Fotoğrafın sağında galaksinin kıvrımlı, sarmal kollarından biri görülüyor.

Hem merkezdeki hem de fotoğrafın diğer bölgelerindeki parlak noktaların hepsi yıldız.

Gökbilimciler, galaksi merkezlerinin görüntüleriyle yıldız oluşumu hakkında derin incelemeler yapmayı hedefliyor.

James Webb, 1990'dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması için tasarlandı.

Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılan yenilikçi teleskobun üretim sürecinde 10 binden fazla kişi çalışmış ve bütçe yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmıştı.

