Konami, eFootball 2024’ün yeni güncellemesini duyurdu

Kampanya boyunca kullanıcılar, giriş hediyesi olarak Takefusa Kubo ve Filippo Inzaghi de dahil olmak üzere Dream Team kadrolarına Blue Lock temalı bir dizi farklı özel sürüm kartı ekleyebilecekler. Ayrıca hem “Blue Lock Pack: Yoichi Isagi” hem de Tour Event: Blue Lock 2 Selection”’da iki adet sınırlı sayıda “Blue Lock Team Red” ve “Blue Lock Team White” şeritleri yer alacak.

Son olarak, Kampanya Başarımları aracılığıyla oyuncular 90.000 Exp., 60.000 GP, 50 eFootball Coin ve daha fazlasını kazanma fırsatı elde ediyor!

Yeni Özellik ve oynanış güncellemeleri

eFootball’un son sürümü, temel kullanıcı geri bildirimlerini ele almak ve oyuncu deneyimini geliştirmek hedefiyle tasarlanmış birçok iyileştirmenin yanı sıra yeni bir oyun özelliğini de oyuna ekliyor. ‘Position Training’ (‘Pozisyon Eğitimi’), kullanıcıların futbolcu başına toplam iki tane konumsal yeteneği eğitmek için özel öğeleri kullanabilmelerini sağlayacak. Bu oyuncuların özelliklerini ve oyun stratejilerini daha da kişiselleştirmelerine olanak sağlayacak.

Ayrıca bireysel kafa vuruşu yeteneklerinin güçlendirilmesinin yanı sıra defans oyuncularının topu doğru bir şekilde geri alma becerilerini geliştirerek savunmayı güçlendirecek. Böylece gerçekte de top üzerinde güçlü yön duygusu olan futbolcular, bu yeteneklerini oyun içinde hem hücum hem de savunma durumlarında sergileyebilecekler.

eFootball Şampiyonası: Arsenal FC

Tokyo’daki Dünya Finalleri hızla yaklaşırken, eFootball Şampiyonası Kulüp Etkinliğini başlatacak bir sonraki kulüp Londra devleri Arsenal FC olacak. Kulübün dünyanın dört bir yanındaki hayranları, 25 Mart’ta başlayacak çevrimiçi elemeler aracılığıyla eFootball esporunun en büyük sahnesinde ‘The Gunners’ı temsil etme şansı için yarışabilecek.

Buna ek olarak, mevcut kadrodan üçünü (Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli ve Kai Havertz) ve özel yapım tasarımlarını içeren, özel sürüm Big Time kartları da oyuna eklenecek.