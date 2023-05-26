Kullanıcıların yarısından fazlası, telefonunu bozulmadan değiştiriyor

vivo'nun araştırmasına göre, telefon kullanıcılarının yüzde 54’ü cep telefonlarını daha iyi bir deneyim yaşamak için değiştiriyor.

vivo'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Türkiye’de kullanıcıların telefon kullanım ve satın alma tercihlerini araştırmak üzere İzmir, İstanbul ve Ankara’da farklı yaş ve meslek gruplarından orta segment akıllı telefon kullanıcıları ile kantitatif bir araştırma gerçekleştirdi. 25-45 yaş aralığında katılımcıların kullanım alışkanlıklarının derinlemesine incelendiği araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

vivo’nun araştırmasına göre kullanıcılar cep telefonlarını genellikle daha iyi bir deneyim için değiştiriyor. Araştırmaya katılan telefon kullanıcılarının yüzde 54’ü cep telefonlarını daha iyi bir deneyim için değiştirdiğini söylerken, yüzde 46’sı telefonun bozulması durumunda değiştirdiğini aktardı.

Alacağımız telefona internette araştırmadan karar vermiyoruz

Araştırmaya göre, her 4 kullanıcıdan 3’ü cep telefonu satın almak istediğinde internette araştırma yapıyor. Araştırma karar sürecinde internette araştırma yapanlar çoğunlukla Youtube'a baktıklarını belirtiyor. Araştırma bu süreçte herhangi bir teknoloji sitesine giren ya da herhangi bir teknoloji editörünü takip eden kişilerin sayısının çok az olduğunu ortaya koydu.

Satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce internette araştırma yapan kullanıcıların en çok incelediği web sitesi epey.com olurken, cep telefonu fiyatlarını karşılaştırmak isteyenlerin takip ettiği web siteleri arasında cimri.com ile akakçe.com ön plana çıkıyor. Akıllı telefon markalarının ürün özelliklerine ve kampanyalarına yer verdikleri kendi web siteleri kullanıcılar tarafından neredeyse hiç ziyaret edilmiyor.

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 38’i fiziksel olarak tek bir teknoloji zincir mağazasını, yine yüzde 38’i de birden fazla teknoloji zincir mağazasını ziyaret ettiğini belirtiyor. Yüzde 16’sı teknoloji mağazalarının yanı sıra operatör mağazalarına da gittiklerini söylüyor.

Araştırmaya katılanlar arasında yer alan vivo kullanıcıları markayı özellikle kamera ve tasarım olarak beğendiklerini söylerken, henüz vivo kullanmayanlar da tasarımını beğendiklerini vurguluyor.

Akıllı telefonlar daha çok aile fotoğraflarını saklıyor

Kullanıcılar çoğunlukla arka kamera kullanıyor ve en çok çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Bunu manzara, doğa, ambiyans gibi fotoğraflar takip ediyor. Selfie için kullanılan ön kamera araştırmaya göre ikinci planda kalıyor. Araştırmaya katılanlar arasında gece ve yemek fotoğrafı çekenin yok denecek kadar az olması dikkati çekiyor.

vivo’nun araştırmasında sosyal medya kullanım oranlarına bakıldığında Instagram başı çekerken onu Twitter takip ediyor. Youtube kullanımına bakıldığında, YouTube Premium kullanımında artış görülüyor. Kullanıcıların yüzde 65’i reklam görmeden doğrudan içeriğe erişmek için Youtube premium satın aldığını belirtiyor.

Bununla birlikte ücretli dijital yayın platformlarının kullanım oranlarında da ciddi boyutta artış gözleniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü bir ya da birden çok dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaşırken, bu platformlar arasında Netflix ilk sırada yer alıyor.

Bir dönemin yıldızı TV, artık popüler değil

vivo’nun araştırması, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve içeriklere dijital ortamda kolay ulaşılabilmesi ile birlikte televizyon izlenme oranlarında ciddi düşüş yaşandığını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan 5 kişiden 2’si (yüzde 40) hiç televizyon izlemediğini söylüyor. Geriye kalan yüzde 60’ın sadece yüzde 13’ü çok nadir televizyon izlediğini belirtiyor. Katılımcıların televizyonda en çok izlediği içerik ise diziler ve spor programları olarak görülüyor. Araştırma ayrıca bir dönem çok fazla izlenme oranları yakalayan Survivor, Masterchef gibi eğlence programlarının da eski popülerliğini kaybettiğini gösteriyor.