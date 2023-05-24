  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. Netflix arayüzüne yeni özellikler geliyor
Takip Et

Netflix arayüzüne yeni özellikler geliyor

Netflix sözcüsü Layal Brown yaptığı açıklamada, mobil ve TV uygulamasına gelecek arayüz yeniliklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Netflix, favorilere eklenen dizi ve filmlerin daha kolay sıralanabilmesi  için Listem sekmesinde iyileştirmeler yapıyor.

Netflix sözcüsü Layal Brown yaptığı açıklamada; ilk olarak Android'den başlayarak, listenizdeki filmlere ve dizilere "Başlamadım" ve "Başladım" gibi seçeneklerle filtreleyebileceğinizi ve listenize bir şey eklediğiniz zaman yayın tarihlerini görebileceğinizi, hatta alfabetik olarak sıralayabileceğinizi söyledi.

Brown, bu düzenlemenin ilk olarak Android'de kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde iOS'a geleceğini belirtti.

Ayrıca Netflix, TV uygulamasında ana ekrana bir "Çok Yakında" satırı ekleyecek. Ayrıca belirli bir dizi ya da filmin ne zaman yayınlanacağının hatırlatması da yapılabilecek.

Musk'tan Twitter'ın genel merkezini taşıma sinyaliMusk'tan Twitter'ın genel merkezini taşıma sinyaliTeknoloji

 