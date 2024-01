'Planlı eskitme' yapan Apple, tazminat ödemelerine başladı

Takip Et

Apple, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle ABD'de açılan toplu davada tazminata mahkum edilmişti. Şirket ocak ayı itibarıyla, mağdur olan müşterilerine ödemeleri yapmaya başladı.

İki kullanıcı, Apple'dan talep başına 92,17 dolar ödeme aldıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dava, Apple'ın "kimyasal olarak eskitilmiş" pillere sahip bazı iPhone modellerinin maksimum performansını, cihazların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için gerektiğinde düşürdüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra Aralık 2017'de açılmıştı.

Apple, bu güç yönetimi sistemini iOS 10.2.1 sürümü ile birlikte piyasaya sürse de, şeffaf bir şekilde açıklamadığı için "dolandırıcılıkla" suçlanmıştı. Daha sonra kullanıcılarından özür dilemişti ve hatta iPhone pil değişim fiyatını 2018 yılında geçici olarak 29 dolara sabitlemişti.

Toplu davaya konu olan cihazlar arasında, 21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya iOS 11.2'yi çalıştıran bir iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 veya 7 Plus modelleri dahil edildi. Bu modellerden birini kullanan ve Ekim 2020'ye kadar Apple'dan tazminat talep eden müşteriler, ödemelerini alabilecek.