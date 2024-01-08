Plakalarda yeni dönem: Karekod uygulaması başladı

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. Söz konusu tarihten sonra tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerine karekodlu plakalar veriliyor.

Yeni araç alım satımında, muayenede plakanın geçmemesi durumunda ve kayıp plaka durumunda karekodlu plaka verilecek. Mevcut araç sahiplerinin eski plakalarını değiştirme zorunluluğu bulunmuyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre, karekodlu plaka ile sahte plakaların ve APP olarak bilinen plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Karekod sayesinde plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi bilgilere erişilecek. Plaka bilgilerinin elektronik ortamda sürekli güncel olarak tutulması sağlanacak.