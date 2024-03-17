SpaceX ABD hükümeti için casus uydu ağı kuruyor

Haber ajansına bilgi aktaran kaynaklara göre, casus uydu ağı SpaceX'in Starshield iş birimi tarafından, casus uyduları yöneten bir istihbarat kurumu olan Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa ediliyor.

Planlar, SpaceX'in ABD istihbarat ve askeri projelerine katılımının boyutunu gösteriyor ve Pentagon'un kara kuvvetlerini desteklemeyi amaçlayan geniş, alçak Dünya yörüngeli uydu sistemlerine daha derin bir yatırım yaptığını gösteriyor.

Kaynaklar, sistemin başarılı olması halinde programın ABD hükümeti ve ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde geliştireceğini söyledi.

Anlaşma yapıldığı iddia edilmişti

Söz konusu anlaşmanın birçok konuda Biden hükümetiyle fikir ayrılığı yaşayan Space X ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk arasındaki güven ilişkisinin geliştiği yorumları yapılmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Space X’ten bahsetmeden ABD hükümetinin casus bir uydu ağı için bir kurumla 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığına dair haber yapmıştı.

Dünyanın en büyük uydu operatörü şirketi konumunda olan SpaceX, sözleşmedeki rolü ve uydu fırlatmalarıyla ilgili ayrıntılar hakkındaki soruları şu aşamada yanıtsız bıraktı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da konuyla ilgili sorulara dair NRO ve SpaceX ile görüşülmesi gerektiği yanıtını verdi.

NRO yaptığı açıklamada, sofistike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu ve diğer devlet kurumları, şirketler, araştırma kurumları ve uluslarla olan ortaklıklarını kabul etti. NRO Reuters'in SpaceX'in çalışmalara katılımının kapsamı hakkındaki hakkında yorum yapmayı reddetti.

Dünyanın en yeteneklisi

NRO Sözcüsü, "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" açıklamasını yapmakla yetindi.

Kaynaklar, uyduların yerdeki hedefleri izleyebileceğini ve bu verileri ABD istihbarat ve askeri yetkilileriyle paylaşabileceğini belirtiyorlar. Reuters haber ajansına konuya ilişkin olarak konuşan kaynaklar, prensipte bunun ABD hükümetinin dünyanın hemen her yerinde yerdeki faaliyetlerin sürekli görüntülerini hızlı bir şekilde tespit etmesini sağlayarak istihbarat ve askeri operasyonlara yardımcı olacağını ifade ediyorlar.

Kaynaklardan üçü, 2020'den bu yana SpaceX'in Falcon 9 roketlerindeki diğer uyduların yanı sıra bu casus uydu sistemiyle ilgili yaklaşık bir düzine prototipin de fırlatıldığını söyledi.