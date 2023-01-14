Tekstil sektöründen tüm zamanların en yüksek ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Aralık 2022'de ihracat, 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolara taşındı.

Aralık 2021'de yaklaşık 932 milyon dolar ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise Aralık 2022'de yüzde 14,3 azalışla 798,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, Ocak-Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 10 milyar 359 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına ulaştı.

Sektörün Aralık 2022'de gerçekleştirdiği ihracatın 349 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 125 milyon dolarla Gaziantep ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Aralık 2022'de de sektörün yaptığı 10,4 milyar dolarlık ihracatın 4 milyar 322 milyon doları İstanbul'dan, 1,7 milyar doları Gaziantep'ten ve 1,3 milyar doları da Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör, en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 52 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 50 milyon dolarla Belarus ve 44 milyon dolarla ABD izledi.

Ocak-Aralık 2022 döneminde ise İtalya'ya 970 milyon dolar, ABD'ye 548 milyon dolar ve Belarus'a 513 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 275 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 145 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 98 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Sektör tarafından 2022 yılında AB ülkelerine 4 milyar 134 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 1,6 milyar dolar ve Afrika ülkelerine 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Aralık 2022'de 170 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,5 pay aldı.

2022 yılının tamamında ise sektör, 197 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4,1 oldu.