TMB, inşaat sektörü raporunu yayınladı: Büyüme trendi devam ediyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye'nin inşaat sektörü üzerine odaklanan en kapsamlı analizlerinden biri olan "2024 Yılının İlk Çeyreğine İlişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayınladı.

Raporda, sektörün geçmiş dönemde yaşadığı zorluklar ve 2023 yılındaki performansı detaylı bir şekilde ele alındı.

Rapora göre, 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,8'lik büyüme, özellikle deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının etkisiyle kaydedildi. Ancak, 2023 yılında ilk çeyrek yüzde 5,3, ikinci çeyrek yüzde 7,2 ve üçüncü çeyrek yüzde 7,8 büyüme oranlarına revize edilerek, sektörün genel performansı daha detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu revizyonlar sonucunda, inşaat sektörünün genel ekonominin üzerinde yüzde 7,8 oranında büyüme kaydettiği belirtildi.

Gayrimenkul sektörü ise 2023 yılında yüzde 2,7'lik bir büyüme kaydederken, inşaat sektörü ile kıyaslandığında daha yavaş bir büyüme trendi sergiledi.

"İnşaat sektöründeki büyüme trendi olumlu ancak zorluklar devam ediyor"

Perlanest Gayrimenkul Kurucu Ortağı Birsen Engin, inşaat sektöründeki büyüme trendini değerlendirerek, bu gelişmenin olumlu olduğunu ancak sektördeki zorlukların devam ettiğini belirtti.

Engin, "İnşaat sektöründe yaşanan büyüme, sektörün tekrar canlanması adına önemli bir adım. Ancak, bu büyüme oranının daralmanın tamamını telafi etmediğini görmekteyiz. Sektördeki karşılaşılan sorunlar, yapısal reformlar ve sektöre yönelik desteklerle aşılmalıdır." dedi.

"Sektörün daha sağlam bir temel üzerine oturması için destek şart"

Engin, ayrıca, inşaat sektöründeki büyümenin devam etmesi ve sektörün daha sağlam bir temel üzerine oturması için hükümetin ve ilgili kurumların sektöre desteklerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik, kalite ve yenilikçilik gibi unsurların da sektörün geleceği için önemli olduğunu dile getirdi.