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AJet’ten yaz fırsatı: Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı

AJet yaz sezonu için ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bilet satışa çıktı.

Haber Merkezi
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AJet’ten yaz fırsatı: Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı
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Yurtdışı ucuz uçak bilet, kampanyası başladı. AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı biletleri, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Yurt dışı uçuşlarda geçerli 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişilebilir fiyatlarla seyahat deneyimi sunan AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'in yurt dışı kampanyası Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm El-Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor.

 İndirimli bilet kampanyasında satış başladı

Şirketin indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar satışta olacak ve 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

 48 bin bilet satılacak

Yurt dışında 34 ülkede 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bileti satışa çıkardı.

 Ucuz bilet kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com" internet sitesi, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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