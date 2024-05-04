Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak

Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz kapsamında talep toplamaya hazırlanıyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz içi onay almasının ardından Borsa İstanbul’a geliyor.

ALTNY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görecek şirketin halka arzına konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek. Hisse fiyatı 32,00 lira olarak satışa sunulacak olan Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı için talep toplama tarihleri ise 8-9-10 Mayıs olarak belirlendi.

Sermayesi, halka arz sonrası 235,2 milyon liraya çıkacak

Halka arzda; 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 TL nominal değerdeki paylar ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. 200 milyon TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 235 milyon 294 bin 118 TL olacak. Yaklaşık 1,9 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 69’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i de Altınay Grubu çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

“Milli savunma teknolojilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Talep toplama öncesinde açıklamalarda bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Halka arz sürecimiz ile hem mevcut yatırımlarımızı güçlendirecek hem de gelecekteki projelerimize kaynak sağlayacağız. Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikâyelerine katkı sağlayarak milli savunma teknolojilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yatırımlarla büyüyecek

10 milyon saati aşan Ar-Ge ve Ür-Ge birikimiyle milli savunma teknolojilerinde önemli projeler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri halka arz gelirleriyle yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırımlarına güç katacağını ifade eden Altınay, “Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yarısını hem yeni tesis hem de üretim teknolojileri yatırımlarımıza aktaracağız. Halka arz gelirlerinin diğer yarısı ise test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımları, global satış ve pazarlama ağı yatırımları, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıklarının kurulmasına aktarılacak. Yatırımlarımız büyümenin finansmanı olacak. Yatırımcılarımız da şirketimizle birlikte bu büyümeye ortak olacak.” diye konuştu.

Tesis yatırımı milli teknolojiye katkı sağlayacak

Altınay Savunma Teknolojileri’nin Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB'de savunma ve havacılık sanayisine yönelik olarak tasarladığı 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste, yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıca elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

Yatırımlarla milli savunma teknolojilerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade eden Altınay, “Üretim ve AR-GE yatırımlarımızla teknoloji kabiliyetimizi daha da genişleterek milli katkımızı artıracağız. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’DA 16 bin 255 metrekarelik bir alanda ‘Havacılık ve Uzay Mükemmeliyet Merkezi’ tesis yatırımı planlıyoruz. Halka arz gelirlerinin bir kısmı bu tesislerin üretim ve test altyapısı yatırımlarına aktarılacak.” dedi.

İhracat kalemini güçlendirecek

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirme amacıyla faaliyetlerini sürdüren Altınay Savunma Teknolojileri, geliştirdiği yerli ve milli projelerle ihracat kalemini de güçlendirmeyi hedefliyor. Teknolojiye yön veren ülkeler arasında Türkiye’nin potansiyelini yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Altınay, “Ülkemiz için Orta Doğu, Uzak Doğu Asya (Endonezya, Malezya, Filipinler), Güney Amerika ve Afrika potansiyel pazar konumunda. Teknolojiye yön vermek hedefiyle yurtdışında kritik teknolojiler geliştiren firmalarla ilgili yatırımlar planlıyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız hem savunma teknolojileri alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak hem de ihracattaki potansiyelimizi artıracağız.” şeklinde konuştu.

Altınay Savunma Teknolojileri’ne 2022 yılında yaptığı yatırımla, yüzde 20’lik pay ile ortak olan, SPK’nın izni ile GSYF yöneten portföy yönetim şirketleri içerisinde fon büyüklüğünde yedinci sırada yer alan Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç ise, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin geliştirdiği iş modeline, alanındaki teknik yeterliliğine ve halka arz sonrası yatırım stratejisine güvenimiz tam. Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı ile yüzde 20’lik payımızın yalnızca yüzde 5’inden çıkıyoruz. Halka arz süreciyle Altınay Savunma Teknolojileri’nin milli savunma teknolojilerine sunacağı katkıyı artıracağından ve yatırımlarla büyüyeceğinden şüphemiz yok.” açıklamasını yaptı.