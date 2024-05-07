Ambalaj sektörü ‘starlarını’ arıyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde düzenlenen yarışmada dereceye girenler, dilerlerse WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılabilecek. Ambalaj tasarımının en az içinde bulunan ürün kadar değerli olduğuna dikkat çeken ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Giderek artan ilgiyle takip edilen yarışmamıza katılan genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2024 başvuruları başladı. ‘20. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2024’ için son teslim tarihi 21 Haziran 2024 olarak belirlenirken, elektronik ortamda başvuruların alındığı yarışmanın online seçici kurul toplantısı 10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarışmanın kazananları ise 16 Temmuz 2024’te açıklanacak. Yarışmada ilk 3’e giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra ‘ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu’ ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde eden öğrenciler çeşitli ödüllerin yanı sıra uluslararası yarışmalara da katılma hakkı elde edecek. Her yıl düzenlenen yarışma ile Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Ödüller Avrasya Ambalaj Fuarı'nda

Üniversitelerin güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinin grafik ve grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, diğer bölümlerde okuyan öğrenciler bireysel olarak katılamıyor. Ancak, grafik ve grafik tasarım ile endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup olarak katılabiliyor. Yarışmanın ödül töreni ve dereceye giren öğrencilerin projelerinin sergilenmesi ise ASD ve RX TÜYAP’ın iş birliğinde bu yıl 29’uncusu düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj 2024 İstanbul – 29. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı esnasında gerçekleştirilecek.

10 Ödül Türkiye'nin oldu

Yarışmada ilk üç dereceye giren ve mansiyon ödülü kazanan projelere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmanın birincisi 30 bin TL’lik, ikincisi 20 bin TL’lik, üçüncüsü ise 15 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Ayrıca yarışma kapsamında 3 kişiye daha 10 bin TL’lik mansiyon ödülü verilecek. Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan, mansiyon ve sertifika ödüllerine layık görülenler de dahil olmak üzere projelerin sahipleri dilerlerse WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılabilecek. WorldStar Student 2024 yarışmasında Türkiye'den Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi İzzet Duyar, Ev Kategorisinden Altın Ödül ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Fatma Akkan Bronz Ödül almaya hak kazandı. Yarışmanın sertifika ödülü ise 8 Türk projesine giderek toplamda 10 ödül Türkiye’nin oldu. AsiaStar 2023 yarışması öğrenci kategorisinde ise Türkiye 8 ödüle layık görülmüştü.

Ambalaj tasarımı kritik dönemde

Bir ambalaj tasarımının en az içinde bulunan ürün kadar değerli olduğuna dikkat çeken ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajın tasarımı tüketici tercihlerinde de kritik bir öneme sahip. Katma değerli üretim için de ambalaj tasarımı büyük önem taşıyor. Biz de ASD olarak tasarımın ve tasarımcıların gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların da gerekli ilgiyi gördüğüne şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Giderek artan ilgiyle takip edilen yarışmamıza katılan genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Mayıs 2024 itibarıyla 258 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.