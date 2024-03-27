Anadolu Grubu, kâr payı dağıtacak

AG Anadolu Grubu Holding, kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunuyor. Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında 19.638.480.000,00 TL (ana ortaklık payları) net dönem karı ve yasal kayıtlarında 710.155.384,41 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla bilançosunda yer alan geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 287,43 oranında, 700.000.000,- TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtıma konu edilmeyen dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve buna göre;

Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 287,43 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 2,8743359 TL brüt (=net) kâr payının, Gerçek kişi pay sahiplerine de % 258,69 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 2,5869023 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 29.05.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına yönelik kar dağıtımı teklifimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir."