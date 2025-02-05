ASELSAN Ortadoğu-Körfez bölgesinde varlığını güçlendiriyor

Mehmet KAYA/ANKARA

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, Umman ofisinin açılış törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün; Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Açıklamada, Umman ofisinin ihracat odaklı büyüyen ASELSAN’ın küresel ölçekteki gelişimine katkı sunacağı, iki ülke arasında bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri açısından yeni fırsatlar sunacağı belirtildi.

ASELSAN’ın küresel ölçekteki gelişimine katkı sunacak

Ofis açılışında bir konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Bu yeni ofisimizin, Körfez Bölgesi ile bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor ve Türkiye ile Umman arasındaki bağları daha da derinleştireceğine inanıyorum.” dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da yeni ofisin stratejik önemine vurgu yaparak “Bu genişleme, Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları geliştirmeye olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Muskat Ofisimiz pazarlama ve ticaret konularına odaklanacak. ASELSAN teknolojilerinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve son kullanıcılarına kapsamlı satış sonrası destek sağlanmasıyla Umman’ın yanı sıra komşu ülkelerin güvenliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.