ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN, yeni yurt dışı satış sözleşmeleriyle ihracatını artırıyor. Şirket, toplam 35,1 milyon dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.