ASELSAN’dan 82 milyon euroluk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 82 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.
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ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni sözleşme imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yakın hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme 82 milyon euro tutarında.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.